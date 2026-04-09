Óscar Ruggeri recomendó un fichaje al Real Madrid: “Si fuera Florentino Pérez, iría por él”

Óscar Ruggeri, campeón con la Selección Argentina en el Mundial de México 1986, recomendó un fichaje para el Real Madrid, su exequipo. En una entrevista con Bolavip US, el histórico defensor habló sobre varios temas globales, pero sorprendió el consejo que le hizo al presidente ‘merengue’, Florentino Pérez.

Publicidad

Real Madrid, por estas horas, atraviesa una situación difícil donde puede quedarse afuera de la UEFA Champions League 2025-26. Perdió 2-1 en el Santiago Bernabéu ante Bayern Múnich en el partido de ida de los cuartos de final. Aún le queda la vuelta, pero el panorama es complicado para el club ‘blanco’.

La Champions League es el máximo objetivo del conjunto que dirige Álvaro Arbeloa. En LaLiga está a siete puntos de ventaja del líder FC Barcelona, que se encamina al título. En tanto, ya se quedó afuera de la Copa del Rey por lo que parece difícil que pueda ganar un trofeo.

Publicidad

Por eso, ya se piensa en futuros fichajes para el Real Madrid de la próxima temporada. En tal caso, uno de los puestos a reforzar podría ser en la zaga central donde Óscar Ruggeri tiene el refuerzo ideal para Florentino Pérez y compañía.

“Si yo fuera Florentino Pérez, iría por Cristian ‘Cuti’ Romero’, sin duda. Es un jugador fantástico, un jugador serio para la posición, que formó una gran dupla con (Nicolás) Otamendi (en la Selección Argentina)”, dijo el ‘Cabezón’ en charla con el periodista Martín O’Donnell.

Cristian Romero, figura de la Selección Argentina (Getty Images).

Publicidad

La opinión de Óscar Ruggeri sobre las figuras de Argentina

Así como destacó a ‘Cuti’ Romero y hasta se lo recomendó a Florentino Pérez, Óscar Ruggeri habló de otros nombres que guardan relación con el Real Madrid. Por ejemplo, habló sobre Enzo Fernández, futbolista que mencionó la posibilidad “de vivir en Madrid” y fue vinculado como posible fichaje.

“Enzo es increíble. Cómo ha crecido ese chico, con tanta calma, con tanta madurez. ¡Capitán en Inglaterra! No es fácil llevar el brazalete de capitán , con estos jugadores que tenemos… Ese tipo es un hombre, ¿sabes? Juega de una manera sencilla y limpia”, elogió el exdefensor, que jugó en clubes como San Lorenzo, River, Boca.

🔴 EXCLUSIVE INTERVIEW: OSCAR RUGGERI 🏆🇦🇷



World Cup winner alongside Diego Maradona at Mexico 1986, Ruggeri spoke about the upcoming World Cup, the top contenders to win it, the Messi vs. Cristiano Ronaldo debate, and more. pic.twitter.com/RQPAPG830c — Bolavip US (@bolavipus) April 9, 2026

Publicidad

También habló sobre Julián Álvarez, uno de los nombres de moda por estas horas por el interés del FC Barcelona, clásico rival del Real Madrid, en sumarlo. “Amo a Julián. Me gustaría que se quedara con el “Cholo” (Simeone en Atlético de Madrid), porque “Cholo” lo conoce, sabe cómo es el chico, no tiene límites y puede jugar en cualquier lugar . Eso es seguro”, opinó.

Y agregó: “Ese es el tipo de delanteros a los que, como defensa, me daría pavor enfrentarme, porque es imposible marcarlo. Aparece por la derecha, por la izquierda. No puedes seguirlo como a esos clásicos número nueve, como (Erling) Haaland, que se plantan en esa posición . Es un goleador, pero Julian viene desde atrás. Le pega muy bien al balón. ¿Viste sus goles?”.

Datos claves

Óscar Ruggeri recomendó a Florentino Pérez el fichaje de Cristian Romero para Real Madrid.

recomendó a Florentino Pérez el fichaje de para Real Madrid. Real Madrid perdió 2-1 contra Bayern Múnich en la ida de cuartos de Champions .

contra Bayern Múnich en la ida de cuartos de . El club FC Barcelona mantiene siete puntos de ventaja sobre Real Madrid en LaLiga.