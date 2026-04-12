La Premier League 2025-26 tiene disputas por todos los frentes. En lo más alto, Arsenal y Manchester City están mano a mano por el título y deben enfrentarse el próximo fin de semana. La pelea por el ingreso a copas internacionales tiene varios competidores. Y, por último, la zona de descenso sigue candente, pero con un Tottenham en su peor momento.

Publicidad

El partido más importante de la jornada 32 de la Premier League 2025-26 en este domingo 12 de abril tuvo la victoria del Manchester City por 3-0 ante Chelsea en Stamford Bridge. Así, con la derrota del Arsenal ante Bournemouth el sábado, la diferencia entre líder y escolta es de sólo seis puntos.

Los ‘Citizens’ y los ‘Gunners’ deben enfrentarse el próximo fin de semana, por lo que será un partido decisivo en las aspiraciones de ambos equipos de lograr el título. Detalle no menor: los de Pep Guardiola tienen un partido menos que deben jugar ante Crystal Palace para ponerse al día.

Publicidad

En tanto, durante este domingo, se jugaron varios partidos importantes para la zona baja del torneo. El resultado más influyente fue la derrota del Tottenham por 1-0 ante Sunderland, la cual lo deja en el puesto 18º en la tabla de posiciones, es decir, en zona de descenso. Para colmo, perdieron a Cristian Romero por lesión.

Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Arsenal 70 32 21 7 4 38 2 Manchester City 64 31 19 7 5 35 3 Manchester United 55 31 15 10 6 13 4 Aston Villa 55 32 16 7 9 5 5 Liverpool 52 32 15 7 10 10 6 Chelsea 48 32 13 9 10 12 7 Brentford 47 32 13 8 11 4 8 Everton 47 32 13 8 11 2 9 Brighton 46 32 12 10 10 6 10 Sunderland 46 32 12 10 10 -3 11 Bournemouth 45 32 10 15 7 -1 12 Fulham 44 32 13 5 14 -3 13 Crystal Palace 42 31 11 9 11 -1 14 Newcastle United 42 32 12 6 14 -2 15 Leeds United 33 31 7 12 12 -11 16 Nottingham Forest 33 32 8 9 15 -12 17 West Ham United 32 32 8 8 16 -17 18 Tottenham Hotspur 30 32 7 9 16 -11 19 Burnley 20 32 4 8 20 -30 20 Wolverhampton Wanderers 17 32 3 8 21 -34

Resultados de la fecha 32 de la Premier League 2025-26

VIERNES 10 DE ABRIL

West Ham 4-0 Wolverhampton Wanderers

Publicidad

SÁBADO 11 DE ABRIL

Arsenal 1-2 Bournemouth

Brentford 2-2 Everton

Burnley 0-2 Brighton

Liverpool 2-0 Fulham

DOMINGO 12 DE ABRIL

Crystal Palace 2-1 Newcastle

Sunderland 1-0 Tottenham Hotspur

Nottingham Forest 1-1 Aston Villa

Chelsea 0-3 Manchester City

LUNES 13 DE ABRIL

Manchester United vs. Leeds en Stamford Bridge desde las 14:00 horas.*

Publicidad

*Horario de Lima, Perú.

Recuerda que todos los partidos de la Premier League 2025-26 los puedes disfrutar en vivo por la plataforma Disney+ Premium.

Datos claves