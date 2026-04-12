La Premier League 2025-26 tiene disputas por todos los frentes. En lo más alto, Arsenal y Manchester City están mano a mano por el título y deben enfrentarse el próximo fin de semana. La pelea por el ingreso a copas internacionales tiene varios competidores. Y, por último, la zona de descenso sigue candente, pero con un Tottenham en su peor momento.
El partido más importante de la jornada 32 de la Premier League 2025-26 en este domingo 12 de abril tuvo la victoria del Manchester City por 3-0 ante Chelsea en Stamford Bridge. Así, con la derrota del Arsenal ante Bournemouth el sábado, la diferencia entre líder y escolta es de sólo seis puntos.
Los ‘Citizens’ y los ‘Gunners’ deben enfrentarse el próximo fin de semana, por lo que será un partido decisivo en las aspiraciones de ambos equipos de lograr el título. Detalle no menor: los de Pep Guardiola tienen un partido menos que deben jugar ante Crystal Palace para ponerse al día.
En tanto, durante este domingo, se jugaron varios partidos importantes para la zona baja del torneo. El resultado más influyente fue la derrota del Tottenham por 1-0 ante Sunderland, la cual lo deja en el puesto 18º en la tabla de posiciones, es decir, en zona de descenso. Para colmo, perdieron a Cristian Romero por lesión.
Así quedó la tabla de posiciones de la Premier League 2025-26
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Arsenal
|70
|32
|21
|7
|4
|38
|2
|Manchester City
|64
|31
|19
|7
|5
|35
|3
|Manchester United
|55
|31
|15
|10
|6
|13
|4
|Aston Villa
|55
|32
|16
|7
|9
|5
|5
|Liverpool
|52
|32
|15
|7
|10
|10
|6
|Chelsea
|48
|32
|13
|9
|10
|12
|7
|Brentford
|47
|32
|13
|8
|11
|4
|8
|Everton
|47
|32
|13
|8
|11
|2
|9
|Brighton
|46
|32
|12
|10
|10
|6
|10
|Sunderland
|46
|32
|12
|10
|10
|-3
|11
|Bournemouth
|45
|32
|10
|15
|7
|-1
|12
|Fulham
|44
|32
|13
|5
|14
|-3
|13
|Crystal Palace
|42
|31
|11
|9
|11
|-1
|14
|Newcastle United
|42
|32
|12
|6
|14
|-2
|15
|Leeds United
|33
|31
|7
|12
|12
|-11
|16
|Nottingham Forest
|33
|32
|8
|9
|15
|-12
|17
|West Ham United
|32
|32
|8
|8
|16
|-17
|18
|Tottenham Hotspur
|30
|32
|7
|9
|16
|-11
|19
|Burnley
|20
|32
|4
|8
|20
|-30
|20
|Wolverhampton Wanderers
|17
|32
|3
|8
|21
|-34
Resultados de la fecha 32 de la Premier League 2025-26
VIERNES 10 DE ABRIL
- West Ham 4-0 Wolverhampton Wanderers
SÁBADO 11 DE ABRIL
- Arsenal 1-2 Bournemouth
- Brentford 2-2 Everton
- Burnley 0-2 Brighton
- Liverpool 2-0 Fulham
DOMINGO 12 DE ABRIL
- Crystal Palace 2-1 Newcastle
- Sunderland 1-0 Tottenham Hotspur
- Nottingham Forest 1-1 Aston Villa
- Chelsea 0-3 Manchester City
LUNES 13 DE ABRIL
- Manchester United vs. Leeds en Stamford Bridge desde las 14:00 horas.*
*Horario de Lima, Perú.
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Datos claves
- Manchester City venció 3-0 a Chelsea, quedando a seis puntos del líder Arsenal.
- Arsenal perdió 1-2 ante Bournemouth, manteniendo el primer lugar con 70 puntos.
- Tottenham cayó 1-0 contra Sunderland, ingresando a la zona de descenso (puesto 18º).