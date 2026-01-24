Oliver Sonne no jugó ante Tottenham y crecen los rumores de salida del Burnley de la Premier League

Oliver Sonne no vio minutos en el empate 2-2 entre Burnley y Tottenham por la jornada 23 de la Premier League 2025-26. Nuevamente, el entrenador Scott Parker lo dejó en el banco de los suplentes como han pasado en varios partidos de la temporada. Pero, ahora, la posibilidad de una salida en busca de minutos empieza a crecer.

Publicidad

Publicidad

Burnley está peleando por no descender, pero Oliver Sonne apenas sí vio algunos minutos durante la temporada. Para el entrenador Scott Parker no ha sido prioridad, ya que ha le dado minutos a otros futbolistas en la posición como Kyle Walker o Axel Tuanzebe, entre otros.

Apenas, disputó 435 minutos en total en toda la temporada durante los 10 partidos disputados. Ante la falta de minutos, su futuro podría estar en otra institución, de acuerdo a las últimas informaciones que se han rumoreado en Europa.

Publicidad

Publicidad

¿Oliver Sonne al FC Copenhague?

En los últimos días, hubo un club que habría mostrado interés en Oliver Sonne. Se trata del FC Copenhague, equipo que tiene entre sus filas a otro peruano, Marcos López. Así lo reveló el medio Bold de Europa.

Tweet placeholder

ver también El peruano que tenía todo para triunfar en Europa, pero por una tarjeta roja arruinó su carrera

Sonne podría llegar en calidad de cedido hasta final de temporada en busca de los minutos que no le dan en Burnley. La posibilidad sería importante y tendría un rostro conocido en López, su compañero en la Selección Peruana. La gran pregunta es si el jugador y el club inglés coincidirán en la intención de salida.

Publicidad

Publicidad

Quedan pocos días para el final del mercado de invierno en ambos países. Si Sonne quiere un nuevo destino tiene hasta el 2 de febrero para llegar a un acuerdo, que le permita, ganarse más minutos en cancha.

Datos claves