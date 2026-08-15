Bayern Múnich vs. RB Leipzig: hora, alineaciones con Luis Díaz y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Bayern Múnich continúa su preparación para la temporada 2026/27 y enfrenta al RB Leipzig. Revisa el horario, los oncenos titulares y los detalles de la transmisión para Perú.

El Bayern Múnich se mide este sábado 15 de agosto ante el RB Leipzig en un partido amistoso de pretemporada, que está programado para las 8:30 a. m. (hora peruana). El encuentro se juega en el Allianz Arena de Múnich y forma parte de la puesta a punto de ambos equipos antes del arranque oficial de la campaña.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany llega tras vencer por 2-1 al Aston Villa en otro amistoso, con Luis Díaz como una de las grandes figuras. Utiliza esta prueba en casa para seguir afinando detalles de cara a la Supercopa Franz Beckenbauer ante Borussia Dortmund y al inicio de la Bundesliga 2026/27.

El RB Leipzig, por su parte, afronta este ensayo con Martin Demichelis como entrenador, luego de caer por 2-0 ante el Leeds United en su anterior partido de preparación. Cabe recordar que este duelo se arregló como parte del acuerdo para la salida de Julian Nagelsmann del club de Red Bull para llegar a los ‘Bávaros’.

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¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

El partido amistoso entre Bayern Múnich y RB Leipzig, que se juega en el Allianz Arena, tiene transmisión vía streaming online. Se puede ver en vivo por la plataforma FC Bayern.tv Plus. Estos son los precios de los planes para adquirir este servicio:

1 mes: 4 euros

4 euros 6 meses: 20 euros

20 euros 12 meses: 36 euros

¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs. RB Leipzig?

Bayern Múnich vs. RB Leipzig, duelo amistoso que se disputa este sábado 15 de agosto, tiene los siguientes horarios de inicio:

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Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 a.m.

8:30 a.m. México (Ciudad de México): 7:30 a.m.

7:30 a.m. Chile: 9:30 a. m.

9:30 a. m. Argentina y Uruguay: 10:30 a. m.

10:30 a. m. Estados Unidos: 6:30 a.m. (PT) y 9:30 a.m. (ET)

6:30 a.m. (PT) y 9:30 a.m. (ET) España y Alemania: 3:30 p.m.

Posibles alineaciones para Bayern Múnich vs. RB Leipzig

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Sacha Boey, Jonathan Tah, Kim Min-jae, Nathaniel Brown; Tom Bischof, Aleksandar Pavlovic; Tim Binder, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz; y Maycon Cardozo. DT: Vincent Kompany.

RB LEIPZIG: Maarten Vandevoordt; Benjamin Henrichs, Maxime Estève, Castello Lukeba, Max Finkgräfe; Arthur Vermeeren, Andrija Maksimovic, Ezechiel Banzuzi; Johan Bakayoko, Tidiam Gomis y Rômulo. DT: Martín Demichelis.

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