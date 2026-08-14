Dónde ver EN VIVO el amistoso Olympique de Marsella vs. Atlético de Madrid: hora, canales de TV y streaming online

Olympique de Marsella y Atlético de Madrid se enfrentan en un amistoso internacional de clubes. Revisa a qué hora se juega el partido y dónde seguir su transmisión.

Olympique de Marsella y Atlético de Madrid se enfrentan este viernes 14 de agosto en un amistoso internacional de clubes que comienza a las 10:30 a. m. (hora peruana). El cuadro francés es local en el Orange Vélodrome en una de sus pruebas de preparación antes del regreso a la competencia oficial.

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Marsella llega a este compromiso tras vencer 3-1 al Athletic de Bilbao en su anterior partido de pretemporada. Busca darle continuidad a esa preparación ante un rival de exigencia, ya que la otra semana, el viernes 21 de agosto, debuta en la Ligue 1 ante Racing de Estrasburgo.

Atlético de Madrid, por su parte, viene de caer 1-3 ante el Manchester City en su amistoso más reciente. Este es su último partido de pretemporada antes del arranque de su participación en LaLiga 2026/2027 cuando enfrente a Málaga el próximo miércoles 19 de agosto.

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¿Dónde ver EN VIVO Olympique de Marsella vs. Atlético de Madrid?

El partido amistoso entre Olympique de Marsella y Atlético de Madrid, que se disputa en el Orange Vélodrome, Francia, no cuenta con transmisión de TV para Latinoamérica ni España. Pero, se puede ver por streaming online por el canal de YouTube del Atlético de Madrid.

¿A qué hora se juega Olympique de Marsella vs. Atlético de Madrid?

El amistoso entre Olympique de Marsella y Atlético de Madrid, que se juega este viernes 14 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 10:30 a. m.

10:30 a. m. México (Ciudad de México): 9:30 a. m.

9:30 a. m. Chile: 11:30 a. m.

11:30 a. m. Estados Unidos (ET): 11:30 a. m.

11:30 a. m. Argentina y Uruguay: 12:30 p. m.

12:30 p. m. España y Francia: 5:30 p. m.

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