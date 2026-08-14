Kylian Mbappé se entrena con Real Madrid y se animó a contar detalles de la relación con José Mourinho. Además, aseguró que ganarán títulos a como de lugar en la temporada que se viene.

Kylian Mbappé regresó hace unos días de vacaciones y se entrena arduamente junto a sus compañeros de Real Madrid. Con miras a una temporada de ensueño y en donde el objetivo está puesto es conseguir todos los títulos posibles, el delantero francés dio detalles de cómo viene siendo la convivencia con José Mourinho y reveló el factor clave que les entregará un verdadero plus.

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Sabiendo que José Mourinho regresó a Real Madrid luego de muchos años, pero que a la vez conoce a la perfección lo que representa la idiosincrasia de la institución en todo el sentido de la palabra, Kylian Mbappé resaltó la manera de trabajar del estratega portugués y aseguró que el conocimiento de saber cómo ganar mejorará el plantel a como de lugar ahora que las metas están trazadas.

“Hemos hablado mucho durante el mundial y ha hablado mucho conmigo. He llegado hace unos días. Pienso que es muy positivo tener un entrenador así, que sabe cómo ganar y que sabe indicar la dirección de cómo ir a ganar. Yo pienso que, como jugadores, cada uno está encantado de tener un entrenador que sabe dónde va y yo pienso que es positivo para nosotros”; conto Kylian Mbappé.

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En esta misma línea, el popular ‘Donatello‘ dejó un claro mensaje hacia todos los aficionados de Real Madrid. “Yo pienso que hay que ganar. Yo pienso que este año vamos a ganar títulos. Es lo que queremos y eso va a pasar. Eso va a pasar porque yo siento que el equipo tiene ganas. Vamos a estar concentrados todo el año para dar alegrías a todos los madridistas porque no hay nada más importante que ganar títulos y dar alegrías a la afición.

Real Madrid se alista para un nuevo amistoso internacional y el debut en LaLiga

Ahora que la plantilla de Real Madrid está completa ya que sus máximas estrellas entrenan a la par del grupo liderado técnicamente por José Mourinho, se viene un amistoso internacional frente a Schalke 04 el domingo 16 de agosto en el Estadio VELTINS-Arena ubicado en la ciudad de Gelsenkirchen. Será la última prueba de fuego de los merengues antes del inicio oficial de LaLiga.

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Justamente, en el marco de la fecha 1 del campeonato español, Real Madrid enfrentará en condición de visita a Espanyol el sábado 22 de agosto en el RCDE Stadium. Es así que el objetivo de empezar la temporada europea con un triunfo está clarísimo, más aún cuando las más recientes declaraciones de Kylian Mbappé evidencian una enorme confianza en las intenciones del grupo.

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DATOS CLAVES

Kylian Mbappé destacó el liderazgo y la mentalidad ganadora de José Mourinho .

destacó el liderazgo y la mentalidad ganadora de . Real Madrid jugará un amistoso ante Schalke 04 el domingo 16 de agosto.

jugará un amistoso ante el domingo 16 de agosto. Real Madrid debutará en LaLiga ante Espanyol el sábado 22 de agosto.