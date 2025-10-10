Video viral de Lionel Messi muestra a quién eligió como su heredero en la Selección Argentina

Va llegando el final de la gran e ilustre carrera de Lionel Messi. Si bien todavía está comprometido con Inter Miami y, sobre todo, con la Selección Argentina, ve como está cerca su retiro. En este sentido, un video viral publicado en su cuenta de Instagram da cuenta de quién podría ser su heredero.

Messi estuvo entrenando durante los últimos días con la Selección Argentina, con vistas a los partidos amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, tal como informó Bolavip Argentina, fue liberado y es probable que juegue este sábado con Inter Miami por la MLS ante Atlanta United.

De todas maneras, podría sumarse nuevamente con Argentina para el amistoso ante Puerto Rico del próximo martes. En todo caso, podría jugar algunos minutos, aunque se verá cómo termine de su compromiso con las ‘Garzas’.

Messi sorprende a todos con video viral

En redes sociales, se viralizó un video que tiene a Lionel Messi como protagonista, en una actuación que dio qué hablar. La publicación fue del propio ’10’ argentino en su cuenta de Instagram y tiene que ver con una publicidad de la marca deportiva que lo viste, Adidas.

Sin embargo, el video tiene un tono particular, ya que Messi lo que hace es actuar de un crupier de casino mezclando cartas. Dichos naipes representan las nuevas caras del fútbol mundial que la propia marca de las tres tiras presenta.

ver también Flaco López: de humillar a Universitario y esperar por River en Libertadores a ser el nuevo 9 de la Selección Argentina

La primera carta que muestra Messi es ni más ni menos que la de un argentino, Nicolás Paz. Se trata del jugador del Como, el cual tiene muchas chances de retornar al Real Madrid, que tiene un derecho de recompra en caso de que lo quiera en próximos mercados.

No obstante, el video viral de Messi llevó a que muchos relacionen la mención de Nico Paz como una chance para que sea su heredero en la Selección Argentina. Cabe recordar que en el debut de este talentoso volante le dio una asistencia al 10 y campeón del mundo en la goleada 6-0 ante Bolivia en octubre de 2024 por las Eliminatorias.

¿Nicolás Paz, el heredero de Lionel Messi en la Selección Argentina?

Nico Paz está en un gran presente en el Como, motivo por el que el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, no sólo lo convocó en esta fecha FIFA, sino que lo puso de titular ante la Selección de Venezuela en el amistoso de este viernes 10 de octubre.

Evidentemente, este mediocampista empieza a ganarse un nombre en la ‘Albiceleste’. No obstante, pelea por un lugar en la lista final para la Copa del Mundo de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Tendrá su chance?

