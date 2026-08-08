Dónde ver EN VIVO el amistoso Juventus vs. Inter: hora, canales de TV y streaming online

Juventus e Inter se enfrentan este sábado 8 de agosto en un amistoso internacional de pretemporada. Mira horarios y detalles sobre la transmisión de este partido.

Juventus e Inter se enfrentan hoy, sábado 8 de agosto de 2026, a partir de las 6:00 a. m. (hora peruana) en un amistoso internacional, que se disputa en el Optus Stadium de Perth, Australia. El encuentro forma parte de la preparación de ambos clubes.

Publicidad

La ‘Juve’ llega a esta prueba en medio de su trabajo de pretemporada en Perth, Australia. Luciano Spalletti planteó este cruce como una buena medida para evaluar la mentalidad de su equipo, mientras que Andrea Cambiaso remarcó que la exigencia se mantiene aunque se trate de un amistoso. Vienen de ganarle a Chelsea por 1-0.

Por su parte, el Inter afronta este partido como una evaluación de su puesta a punto. Cristian Chivu consideró que el duelo servirá para medir el estado físico del plantel, que todavía sigue en proceso de completarse. En tanto, los ‘Nerazzurri’ vienen de igualar 1-1 en el Derby della Madonnina ante Milan jugado hace algunos días en el mismo estadio.

Publicidad

¿Dónde ver EN VIVO Juventus vs. Inter?

El partido amistoso entre Juventus e Inter, que se disputa en Perth, Australia, tiene transmisión por TV y streaming online. Se ve en vivo por DSports y por la plataforma DGO para toda Sudamérica.

¿A qué hora se juega Juventus vs. Inter?

Juventus vs. Inter, duelo amistoso que se juega este sábado 8 de agosto, tiene los siguientes horarios de inicio en cada país:

Publicidad

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 a. m.

6:00 a. m. México: 5:00 a. m.

Chile: 7:00 a. m.

Argentina: 8:00 a. m.

España e Italia: 1:00 p. m.

DATOS CLAVE