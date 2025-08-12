Es tendencia:
logotipo del encabezado
Real Madrid

Los primeros dos goles de Kylian Mbappé con la ’10’ del Real Madrid: también metió una asistencia

Kylian Mbappé no tardó demasiado en hacer honor a la camiseta que usa y marcó dos golazos con la '10' del Real Madrid.

Por Aldo Cadillo

Kylian Mbappé anotó con el Real Madrid.
© Getty Images.Kylian Mbappé anotó con el Real Madrid.

Kylian Mbappé apenas tardó doce minutos en hacer su primer gol con el Real Madrid vistiendo la camiseta número 10. Siendo el dorsal oficial que le tocará en esta temporada, el delantero francés anotó de manera categórica el 2-0 del cuadro blanco ante el WSG Tirol tras asistencia de Arda Güler.

Publicidad

Cuando el reloj marcaba el minuto 12 en el Tivoli Neu de Austria, Arda Güler hizo magia e inició una gran acción por derecha. Mostrando su talento con un pase filtrado, el balón llegó hasta Kylian Mbappé, que la paró de derecha y definió de izquierda.

Gol de Mbappé tras asistencia de Güler

Pero la fiesta de Kylian Mbappé no terminó ahí pues anotó un gol más con la camiseta ’10’ del Real Madrid ante WSG. Ocurriendo en el minuto 59 del partido, el delantero recibió un pase en profundidad, aceleró la marcha, se sacó al portero y remató a un arco vacío.

Publicidad

Anotando así el 3-0 de Real Madrid al WSG, y su doblete, Kylian Mbappé calienta la máquina para el debut del cuadro blanco en LaLiga. No hay que olvidar que el equipo debuta ante Osasuna el próximo martes19 de agosto en condición de local.

Kylian Mbappé y Real Madrid tienen la enorme tarea de ganarlo todo en esta temporada 2025/2026. De todas formas, sus dos principales objetivos serán conseguir LaLiga y la Champions League, torneos que hace un buen rato dejaron de ganarlo.

Publicidad
aldo cadillo
Aldo Cadillo
Lee también
La impresionante jugada del Manchester City para fichar a Rodrygo antes del inicio de la Premier League
Fútbol europeo

La impresionante jugada del Manchester City para fichar a Rodrygo antes del inicio de la Premier League

La condición que puso el Real Madrid para contratar a Benjamin Pavard
Futbol Internacional

La condición que puso el Real Madrid para contratar a Benjamin Pavard

Con Camavinga lesionado: El nuevo dolor de cabeza de Xabi Alonso en Real Madrid
Fútbol europeo

Con Camavinga lesionado: El nuevo dolor de cabeza de Xabi Alonso en Real Madrid

Atento Cristal: Decisión de última hora con Vizeu desde Brasil
Liga 1

Atento Cristal: Decisión de última hora con Vizeu desde Brasil

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo