En Francia capturan a líder de banda criminal que organizaba el secuestro de Kylian Mbappé

Le Parisien informó la detención de Clément. L, quien planificaba la retención de Kylian Mbappé y de otras figuras ligadas a la moda francesa. Se trata de un episodio que pudo terminar en algo lamentable para el crack de Real Madrid.

Durante las últimas horas se pudo conocer una información totalmente alejada del aspecto futbolístico que concierne a Kylian Mbappé. El crack francés de Real Madrid se encontraba en una lista de famosos candidatos para ser secuestrados por un joven de 18 años identificado en Francia como Clément. L, quien lideraba una banda criminal que ya era seguida por realizar diversos asaltos.

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Fuente: Le Parisien.

De acuerdo a una reciente información del reconocido medio ‘Le Parisien‘, la policía de Francia capturó a este delincuente luego de un seguimiento importante cuando el protagonista asaltó una relojería el pasado 4 de mayo y se llevaron 11 productos valorizados en 150 mil euros. Luego de la detención es que las autoridades pertinentes revisaron el teléfono encontrar para indagar lo necesario.

Es ahí en donde apareció una lista de hasta 26 celebridades, entre cantantes y futbolistas profesionales, con el nombre de Kylian Mbappé. Resulta que el astro de Real Madrid era considerado un objetivo altamente rico y que claramente les traería muchos réditos desde lo económico, además de que existía una especie de planificación para asaltarlo cuando esté en Francia durante este año 2026.

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🚨😳 KYLIAN MBAPPÉ HABRÍA SIDO OBJETIVO DE UN PLAN DE SECUESTRO EN FRANCIA.



Un joven de 18 años ha sido detenido e investigado por una trama relacionada con asaltos a domicilios y proyectos de secuestro. 🇫🇷



Según la investigación, había hasta 26 posibles objetivos entre… pic.twitter.com/0jaMxSQAF5 — 120 ZONE | Football (@120zone) September 2, 2026

Kylian Mbappé no muestra ninguna reacción ante la captura en Francia

Luego de que se conociera la captura del delincuente con alias ‘Lester Z‘ en Francia, cualquiera pensaría Kylian Mbappé emitiría algún tipo de comunicado o algo por el estilo, pero hasta ahora no ha ocurrido nada de ello. También es entendible esta postura para justamente no hacerse notar ante una noticia que sin duda alguna podría haber ocasionado un gran peligro en su integridad.

Por lo pronto, el astro francés se sigue entrenando con normalidad en Real Madrid pensando en el próximo partido de LaLiga. En el marco de la fecha 4 del campeonato español, el equipo merengue enfrentará a Real Betis en condición de visita el próximo viernes 4 de agosto y el encuentro se jugará en el Estadio La Cartuja. Sin duda, será una nueva oportunidad para ver brillar al popular ‘Kiki’.

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Fuente: Getty Images.

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