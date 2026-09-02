El castigo que aplicaría Real Madrid luego de la condena a Raúl Asencio por manejar ebrio

Raúl Asencio fue sancionado por conducir en estado de ebriedad y desde Real Madrid tomaron una drástica medida para evitar mayores consecuencias, además de lo que implica la reputación de la institución.

Lejos del aspecto netamente futbolístico, Real Madrid es noticia en estos momentos luego de que se confirmara la condena a Raúl Asencio por manejar ebrio y haber superado la cantidad de alcohol en el organismo. Desde los altos mandos del equipo merengue están muy al pendiente de la situación y tomaron la decisión de abrir un proceso disciplinario para averiguar el caso del defensor.

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Sin mucho espacio en el equipo liderado técnicamente por José Mourinho, ahora se espera que incluso tenga menos minutos por lo sucedido. Resulta que Raúl Asencio fue detenido en un control de alcoholemia el pasado 16 de agosto en el sur de Gran Canaria, el cual arrojó un porcentaje de 0,90 mg/l cuando lo permitido en España es 0,25 mg/l. Es decir, superó casi 4 veces dicha cifra.

Raúl Asencio, condenado a la retirada del carné de conducir durante 8 meses y una multa de 120 euros diarios durante 4 meses por conducir bajo los efectos del alcohol



El futbolista dio positivo en consumo de alcohol el pasado día 16 de agosto en un control de tráfico en San… pic.twitter.com/7DL0uN2sea — RNE Deportes (@RNEdeportes) September 2, 2026

En base a ello es que Raúl Asencio ha sido sancionado bajo el delito contra la seguridad vial de España con una multa de 14.400 euros y el retiro de su licencia de conducir por los próximos ocho meses. Frente a esta situación es que Real Madrid también podría planificar algunas otras sanciones que irían desde lo financiero e incluso con el tema futbolístico en el primer equipo.

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De acuerdo al periodista Melchor Ruiz, desde Real Madrid abrieron un proceso disciplinario que podría ser declarado como grave o muy grave, dependiendo de la investigación. En este escenario es que Raúl Asencio afrontaría una suspensión entre 11 y 30 días en el aspecto deportivo, mientras que en lo económico hablamos de hasta un 25% de los primeros 100.000 € de su salario mensual.

🚨 JUST IN: Real Madrid has opened a DISCIPLINARY file against Raúl Asencio.



The club will investigate the issue, as he could get a financial penalty.



— @COPE pic.twitter.com/hMW1myJc9U — Madrid Universal (@MadridUniversal) September 2, 2026

El declive futbolístico de Raúl Asencio en Real Madrid

Raúl Asencio debutó en noviembre del 2024 en un partido entre Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga. El canterano merengue dejó muy buenas sensaciones que le permitieron mantenerse en el primer equipo y a la vez alternar en el titularato. Luego, algunas incidencias extradeportivas y lesiones no le permitieron encontrar la regularidad necesaria para destacar en la actualidad como seguramente quería.

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Además de la más reciente sanción por manejar en estado de ebriedad, Raúl Asencio presenta otro cargo de investigación judicial por haber participado en la exposición de un video íntimo grabado sin consentimiento en el año 2023 junto a otros canteranos de Real Madrid. La audiencia oral se dará en las próximas horas, así que desde ya es un factor que complica aún más la carrera del zaguero.

Fuente: Real Madrid.

DATOS CLAVES

Raúl Asencio fue multado con 14.400 euros por conducir ebrio en Gran Canaria .

fue multado con 14.400 euros por conducir ebrio en . Real Madrid abrió un proceso disciplinario contra el defensor central Raúl Asencio .

abrió un proceso disciplinario contra el defensor central . La justicia española le retiró la licencia de conducir a Raúl Asencio por ocho meses.