Girona vs. Real Madrid EN VIVO Y GRATIS por La Liga Vía ESPN y Disney+: minuto a minuto

Girona y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Montilivi. Sigue el minuto a minuto.

¡Alineación titular de Real Madrid!

Xabi Alonso preparó el siguiente equipo titular para visitar a Girona.

¡Así fue la llegada de Real Madrid!

La delegación merengue dijo presente en la ciudad de Girona en horas de la mañana.

¡Bienvenidos a la cobertura del Girona vs. Real Madrid!

Girona y Real Madrid se enfrentan por la fecha 14 de La Liga y a continuación podrás seguir todos los detalles del encuentro.

Por Renato Pérez

Girona y Real Madrid se ven las caras el día de hoy por la fecha 14 de La Liga. El Estadio Montilivi será testigo de una verdadera oportunidad para que los merengues puedan recuperar el primer lugar en la tabla de posiciones, mientras que el equipo local buscará ser la gran sorpresa de la jornada. A continuación, conoce todos los detalles del gran partido que nos espera.

¿A qué hora juegan Girona vs. Real Madrid por La Liga?

  • España | 21:00
  • Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay | 17:00
  • Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela | 16:00
  • Colombia, Perú, Panamá, Estados Unidos (ET) y Ecuador | 15:00
  • México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras | 14:00

¿Dónde ver Girona vs. Real Madrid por La Liga?

  • Sudamérica | ESPN 2, Disney Plus Premium
  • España | Movistar LaLiga
  • México | Sky Sports
  • Centroamérica | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
renato pérez
Renato Pérez
