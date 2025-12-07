Es tendencia:
Real Madrid 0-1 Celta EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: gol de Williot￼

Ambos equipos buscarán sumar de a tres en el Santiago Bernabéu. Conoce todos los detalles del vibrante encuentro.

Por Nicole Cueva

Real Madrid se enfrenta a Celta de Vigo por la LaLiga.
© Real MadridReal Madrid se enfrenta a Celta de Vigo por la LaLiga.

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan hoy, domingo 7 de diciembre, por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26. Los ‘Blancos’ buscarán imponerse en el Estadio Santiago Bernabéu para mantenerse en la lucha por el primer puesto.

Para esta fecha, el Madrid debe mantener su nivel competitivo si quiere seguir de cerca al Barcelona en la pelea por el liderato. Después de romper una serie de tres empates consecutivos, el equipo de Xabi Alonso volvió a mostrar buen rendimiento con un contundente 3-0 sobre el Athletic Club en San Mamés.

El Celta, en cambio, atraviesa una temporada irregular que lo mantiene en la mitad de la tabla, aunque ha mostrado rendimientos positivos fuera de Balaídos. Durante noviembre combinó victorias y derrotas, y llega tras una caída sobre la hora ante el Espanyol. El equipo visitante ha sumado puntos en cinco de sus seis encuentros como visitante y acumula tres triunfos consecutivos fuera de casa.

73' ¡Mbappé se la pierde solo frente al arco!

El delantero francés estuvo cerca de igualar el marcador, pero falló su disparo.

64' Tarjeta roja para el Real Madrid

Fran García vio su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado tras una fuerte infracción.

58' ¡GOOOL DEL CELTA DE VIGO!

El Celta de Vigo se adelanta en el marcador y Williot convierte el 1-0 ante el Real Madrid.

¡Inició el segundo tiempo!

Ambos equipos ya están en el campo de juego disputando la segunda mitad del encuentro.

¡Final del primer tiempo!

Los futbolistas de Real Madrid y Celta se marchan al descanso sin haberse sacado ventaja en los primeros 45 minutos.

43' Tiro libre del Real Madrid

Borja Iglesias comete una fuerte entrada y el árbitro sanciona la infracción. Tiro libre a favor del Real Madrid.

38' ¡Mbappé genera peligro!

Kylian Mbappé acelera rumbo al área contraria, pero un defensor logra rehacerse a tiempo y frena la acción más peligrosa.

31' Sigue atacando el Real Madrid

Bellingham controla un balón cerca del área, pero su remate es bloqueado por la defensa.

24' Cambio de emergencia en el Madrid

Éder Militao se retira con molestias en el glúteo y se convierte en la primera sustitución del Real Madrid. En su lugar ingresa Antonio Rüdiger, que viene de recuperarse de una lesión.

20' Se lesionó Militao

El juego se detiene para que Éder Militao sea atendido y reciba asistencia médica.

16' Primer ataque del Real Madrid

Arda Güler maniobra con habilidad, pero no consigue convertir en el mano a mano frente al arquero rival.

12' Avisa el Celta de Vigo

Bryan Zaragoza busca avanzar en solitario, pero un defensor logra arrebatarle el balón.

4' Domina el Real Madrid

El Real Madrid comienza a imponer su juego, generando peligro dentro del área rival.

2' Partido detenido

Durán, del Celta, quedó tendido sobre el césped por un golpe en el hombro.

¡Inició el partido!

Ya se juega el Real Madrid vs. Celta de Vigo en el Bernabéu.

Ambos equipos ya están en el campo de juego

Real Madrid y Celta de Vigo esperan a que inicie el partido.

El Real Madrid ya realiza el calentamiento precompetitivo

¡El Real Madrid vuelve al Bernabéu!

Tras 37 días, el Real Madrid regresará a jugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

Así luce el camerino del Real Madrid previo al duelo

Terna arbitral del Real Madrid vs. Celta de Vigo

Alejandro Quintero González será el árbitro principal del encuentro entre Real Madrid y Celta de Vigo, mientras que Jorge Figueroa Vázquez se encargará de las decisiones desde el VAR.

Alineaciones confirmadas de ambos equipos

  • Real Madrid: Thiabaut Courtois; Álvaro Carreras, Eder Militao, Raúl Asensio, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Federico Valverde, Jude Bellingham; Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.
  • Celta: Ionuț Radu; Javi Rodríguez, Carl Starfelt, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Miguel Román, Ilaix Moriba, Óscar Mingeza; Pablo Durán y Borja Iglesias.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Celta de Vigo?

El encuentro entre Real Madrid y Celta de Vigo se transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO a través de DirecTV Sports para toda Sudamérica. Además, se podrá seguir de manera ONLINE mediante streaming en la plataforma DGO.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Celta de Vigo?

A continuación, te presentamos los horarios confirmados en distintos países para seguir el partido entre Real Madrid y Celta de Vigo por la fecha 16 de LaLiga EA Sports 2025-26.

  • Perú, Ecuador y Colombia: 15:00 horas
  • Bolivia y Venezuela: 16:00 horas
  • Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 17:00 horas
  • México y Centroamérica: 14:00 horas
  • Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 16:00 horas
  • España: 22:00 horas

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Celta de Vigo!

El Real Madrid enfrentará al Celta de Vigo en el Estadio Santiago Bernabéu por la fecha 16 de LaLiga. Sigue la previa y el minuto a minuto del encuentro en Bolavip Perú.

