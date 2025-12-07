Real Madrid 0-1 Celta EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía DSports y DGO: gol de Williot￼

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan hoy, domingo 7 de diciembre, por la jornada 16 de LaLiga EA Sports 2025-26. Los ‘Blancos’ buscarán imponerse en el Estadio Santiago Bernabéu para mantenerse en la lucha por el primer puesto.

Para esta fecha, el Madrid debe mantener su nivel competitivo si quiere seguir de cerca al Barcelona en la pelea por el liderato. Después de romper una serie de tres empates consecutivos, el equipo de Xabi Alonso volvió a mostrar buen rendimiento con un contundente 3-0 sobre el Athletic Club en San Mamés.

El Celta, en cambio, atraviesa una temporada irregular que lo mantiene en la mitad de la tabla, aunque ha mostrado rendimientos positivos fuera de Balaídos. Durante noviembre combinó victorias y derrotas, y llega tras una caída sobre la hora ante el Espanyol. El equipo visitante ha sumado puntos en cinco de sus seis encuentros como visitante y acumula tres triunfos consecutivos fuera de casa.