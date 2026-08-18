Heidenheim vs. Bayern Múnich con Luis Díaz: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

FC Heidenheim y Bayern Múnich se enfrentan este martes 18 de agosto de 2026 en un partido amistoso en el estadio Voith-Arena, ubicado en la ciudad de Heidenheim an der Brenz, Alemania. Para ambos equipos, es la última prueba antes del inicio oficial de la temporada 2026/2027.
El cuadro bávaro afronta su último ensayo antes de la Supercopa Franz Beckenbauer. El equipo de Vincent Kompany llega después de vencer por 3-1 al RB Leipzig. Harry Kane, Michael Olise y Dayot Upamecano volvieron a los entrenamientos en la previa de este amistoso y se espera que tengan sus primeros minutos en la pretemporada. Luis Díaz no jugaría como titular, pero está a disposición.
Heidenheim, dirigido por Frank Schmidt, viene de caer por 4-1 ante el Hertha Berlín por la 2. Bundesliga. Por lo cual, disputa su último partido de preparación antes de su participación en la DFB Pokal ante SSV Jeddeloh.
¿Dónde ver EN VIVO Heidenheim vs. Bayern Múnich?
El partido entre Heidenheim y Bayern Múnich, que se juega en el estadio Voith-Arena, en la ciudad de Heidenheim an der Brenz, Alemania, no tiene transmisión por TV. Se puede ver EN VIVO vía streaming de la plataforma One Football y de FC Bayern TV Plus.
Así fue el golazo de Luis Díaz para el 1-0 de Bayern Múnich en el amistoso ante RB Leipzig
¿A qué hora se juega Heidenheim vs. Bayern Múnich?
Heidenheim vs. Bayern Múnich, duelo amistoso que se disputa este martes 18 de agosto, en los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.
- Chile: 12:00 p.m.
- Argentina y Uruguay: 1:00 p.m.
- México: 10:00 a.m.
- Estados Unidos: 9:00 a.m. (PT) y 12:00 p.m. (ET)
- España y Alemania: 6:00 p.m.
Las posibles alineaciones para Heidenheim vs. Bayern Múnich
HEIDENHEIM
- Frank Feller
- Oualid Mhamdi
- Patrick Mainka
- Tim Siersleben
- Jonas Föhrenbach
- Marcel Costly
- Jan Schöppner
- Adrian Beck
- Mathias Honsak
- Marvin Pieringer
- Budu Zivzivadze
- DT: Frank Schmidt
BAYERN MÚNICH
- Jonas Urbig
- Josip Stanisic
- Jonathan Tah
- Hiroki Ito
- Alphonso Davies
- Joshua Kimmich
- Tom Bischof
- Wisdom Mike
- Ismael Saibari
- Nathaniel Brown
- Harry Kane
- DT: Vincent Kompany
DATOS CLAVE
- Bayern Múnich enfrenta a FC Heidenheim este martes 18 de agosto de 2026.
- Harry Kane vuelve a jugar con Bayern Múnich tras retornar a los entrenamientos.
- One Football transmitirá en vivo el encuentro desde el estadio Voith-Arena.