Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Deportivo Cali por la Liga BetPlay: hora, canales de TV y streaming online

Atlético Nacional recibe a Deportivo Cali este miércoles 26 de agosto en Medellín por la Categoría Primera A de Colombia. Revisa horarios, canales, streaming y más detalles.

Atlético Nacional se enfrenta hoy, miércoles 26 de agosto de 2026, a Deportivo Cali en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín por la Categoría Primera A de Colombia. El partido inicia a las 8:30 P.M. Ambos equipos buscan sumar para escalar posiciones.

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El cuadro ‘verdolaga’ llega a este partido después de vencer 2-1 a Fortaleza FC, un resultado importante para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. Ahora, quiere seguir por el buen camino ante el equipo ‘azucarero’.

Deportivo Cali, por su parte, viene de empatar 2-2 con CD La Equidad. En el antecedente más reciente entre ambos, el conjunto caleño se quedó con el último cruce tras ganar 1-0 el pasado 15 de febrero de 2026.

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¿Dónde ver EN VIVO Atlético Nacional vs. Deportivo Cali?

El partido entre Atlético Nacional y Deportivo Cali, que se juega en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, tiene transmisión en vivo por TV y streaming online. Conoce las señales confirmadas para seguir el encuentro:

Colombia: Win+ Fútbol , Win Play

, Perú: RCN Nuestra Tele

Chile: RCN Nuestra Tele

Ecuador: RCN Nuestra Tele

México: RCN Nuestra Tele

Estados Unidos: Fanatiz, FOX Deportes, FOX One, fuboTV y RCN Nuestra Tele

¿A qué hora se juega Atlético Nacional vs. Deportivo Cali?

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali, que se juega este miércoles 26 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 8:30 P.M.

México: 7:30 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 9:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10:30 P.M.

Estados Unidos: 6:30 P.M. (PT) y 9:30 P.M. (ET)

(PT) y (ET) España: 3:30 A.M. (jueves 27)

DATOS CLAVE