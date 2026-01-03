¿Juegan Pedri y Lamine Yamal? Las alineaciones del Espanyol vs. Barcelona por la fecha 18 de LaLiga

LaLiga vuelve tras el receso invernal, y el plato fuerte de la jornada 18 será el partido entre Espanyol y Barcelona, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del RCDE Stadium, conocido popularmente como El Prat.

Por su parte, el cuadro ‘azulgrana’ encabeza la tabla con 46 puntos tras 15 victorias, un empate y dos derrotas. Mientras que, los ‘pericos’ ocupan la quinta posición con 33 unidades, producto de 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Cabe resaltar que, para este encuentro la principal novedad en el ‘Barca’ podría ser Pedri, quien vuelve tras superar problemas físicos. Además, Lamine Yamal también estará disponible, pese a haberse perdido los entrenamientos del jueves por molestias.

Posibles alineaciones de Espanyol y Barcelona

Espanyol: Dmitrovic; Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Urko, Edu Exposito, Pół Lozano; Dolan, Pere Milla y Roberto.

Barcelona: Joan García; Balde, Gerard Martin, Cubarsí, Koundé; Èric Garcia, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.

¿A qué hora y dónde ver Espanyol vs. Barcelona?

En nuestro país, el duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo este sábado 3 de enero a partir de las 15:00 horas. Además, se podrá ver en vivo a través de las pantallas de DirecTV Sports, mientras que la transmisión online estará disponible mediante la plataforma de streaming DGO.

Historial del derbi catalán

Ambos equipos se han medido en 216 ocasiones entre todas las competiciones. Barcelona domina el historial con 128 victorias, frente a 44 del Espanyol, además de 46 empates. Si se toma en cuenta únicamente el derbi en LaLiga, se han disputado 178 encuentros, con 104 triunfos para los azulgranas.

DATOS CLAVES

El Barcelona lidera LaLiga con 46 puntos, mientras que el Espanyol ocupa la quinta posición.

El partido se disputará este sábado 3 de enero a las 15:00 horas en el RCDE Stadium.

