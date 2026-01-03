Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

¿Juegan Pedri y Lamine Yamal? Las alineaciones del Espanyol vs. Barcelona por la fecha 18 de LaLiga

Ambos equipos buscarán imponer su juego y sumar de a tres en el RCDE Stadium. Conoce cómo saldrán al campo de juego.

Por Nicole Cueva

Sigue a Bolavip en Google!
Pedri y Lamine Yamal en el Barcelona.
© EFEPedri y Lamine Yamal en el Barcelona.

LaLiga vuelve tras el receso invernal, y el plato fuerte de la jornada 18 será el partido entre Espanyol y Barcelona, el cual se llevará a cabo en las instalaciones del RCDE Stadium, conocido popularmente como El Prat

Publicidad

Por su parte, el cuadro ‘azulgrana’ encabeza la tabla con 46 puntos tras 15 victorias, un empate y dos derrotas. Mientras que, los ‘pericos’ ocupan la quinta posición con 33 unidades, producto de 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Cabe resaltar que, para este encuentro la principal novedad en el ‘Barca’ podría ser Pedri, quien vuelve tras superar problemas físicos. Además, Lamine Yamal también estará disponible, pese a haberse perdido los entrenamientos del jueves por molestias.

Lamine Yamal and Pedri put on Nations League semifinal show
Publicidad

Posibles alineaciones de Espanyol y Barcelona

  • Espanyol: Dmitrovic; Romero, Cabrera, Calero, El Hilali; Urko, Edu Exposito, Pół Lozano; Dolan, Pere Milla y Roberto.
  • Barcelona: Joan García; Balde, Gerard Martin, Cubarsí, Koundé; Èric Garcia, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.
Raphinha salvó del desastre al Barcelona vs. Osasuna en el Camp Nou: resumen de goles y jugadas

ver también

Raphinha salvó del desastre al Barcelona vs. Osasuna en el Camp Nou: resumen de goles y jugadas

¿A qué hora y dónde ver Espanyol vs. Barcelona?

En nuestro país, el duelo entre ambas escuadras se llevará a cabo este sábado 3 de enero a partir de las 15:00 horas. Además, se podrá ver en vivo a través de las pantallas de DirecTV Sports, mientras que la transmisión online estará disponible mediante la plataforma de streaming DGO.

Publicidad

Historial del derbi catalán

Ambos equipos se han medido en 216 ocasiones entre todas las competiciones. Barcelona domina el historial con 128 victorias, frente a 44 del Espanyol, además de 46 empates. Si se toma en cuenta únicamente el derbi en LaLiga, se han disputado 178 encuentros, con 104 triunfos para los azulgranas.

DATOS CLAVES

  • El Barcelona lidera LaLiga con 46 puntos, mientras que el Espanyol ocupa la quinta posición.
  • El partido se disputará este sábado 3 de enero a las 15:00 horas en el RCDE Stadium.
Publicidad
  • El historial por LaLiga registra 178 encuentros, con 104 triunfos para el cuadro azulgrana.
nicole cueva
Nicole Cueva
Lee también
Espanyol 0-0 FC Barcelona EN VIVO Y GRATIS por LaLiga: minuto a minuto
Fútbol europeo

Espanyol 0-0 FC Barcelona EN VIVO Y GRATIS por LaLiga: minuto a minuto

Hora y canal del Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga
Fútbol europeo

Hora y canal del Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga

¿Juega Vini? Las alineaciones para Real Madrid vs. Espanyol por la LaLiga 2025-26
Fútbol europeo

¿Juega Vini? Las alineaciones para Real Madrid vs. Espanyol por la LaLiga 2025-26

Universitario tomó una decisión sobre la continuidad de Castillo
Universitario

Universitario tomó una decisión sobre la continuidad de Castillo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo