Las posibles alineaciones para Betis vs. Barcelona por LaLiga 2026-27: formaciones, bajas y cambios

Barcelona quiere seguir sacándole ventaja a sus perseguidores. Visita al Betis en La Cartuja. Hansi Flick y Manuel Pellegrini definen los titulares.

FC Barcelona visita este sábado 17 de octubre al Real Betis en La Cartuja por la fecha 9 de LaLiga 2026/27. Se trata de un partido entre líder y uno de sus escoltas en la tabla de posiciones. Por eso, a pesar de venir con el trajín de sus partidos de Champions League, tanto Hansi Flick como Manuel Pellegrini pondrán lo mejor a disposición en sus alineaciones titulares.

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Ambos equipos vienen de ganar tanto en liga como en Champions League, por lo que llegan con bastante actividad en la previa. La idea de ambos entrenadores, pese a la seguidilla de partidos, es poner alineaciones titulares con lo mejor disponible. Es que es un partido importante entre dos equipos que pelean arriba.

El Barça de Flick viene de vencer 4-1 a Galatasaray por Champions League, mientras que se deshizo 3-0 de Getafe en la anterior jornada liguera. En tanto, el conjunto bético de Pellegrini le ganó un partidazo al Porto por 3-2 en la competencia europea, mientras que por liga derrotó 5-2 a Osasuna.

Posible alineación de Real Betis

ARQUERO: Álvaro Vallés

DEFENSAS: Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Fran García

VOLANTES: Facundo Bernal , Pablo Fornals , Isco

, , DELANTEROS: Antony , Ez Abde , Cucho Hernández

, , DIRECTOR TÉCNICO: Manuel Pellegrini

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Posible alineación de FC Barcelona

ARQUERO: Joan García

DEFENSAS: Jules Koundé , Pau Cubarsí , Gerard Martín , Xavi Espart

, , , VOLANTES: Rodri , Pedri , Fermín López

, , DELANTEROS: Lamine Yamal , Karim Adeyemi , Gabriel Jesús

, , DIRECTOR TÉCNICO: Hansi Flick

Formaciones, bajas y cambios

Ambos equipos tendrían una formación de 4-2-3-1 o 4-3-3 dependiendo el momento del partido. En todo caso, todo estará en la táctica de ambas escuadras donde el Barça se perfila para tener el balón, mientras que los Béticos deberían esperar y salir al contragolpe.

En cuanto a las bajas, del lado del equipo local, Junior Firpo y Aitor Ruibal son bajas por distintas lesiones, mientras que Iker Losada se queda afuera por decisión técnica. En tanto, en el conjunto visitante, Roony Bardghji y Andreas Christensen no forman parte de la convocatoria por distintas lesiones.

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Ambos equipos rotan. Ante la acumulación de partidos, hay algunos cambios, aunque todo quedará confirmado una vez se oficialicen las alineaciones titulares.

DATOS CLAVE