Hansi Flick lo pidió y FC Barcelona ficha a un defensor alemán de 16 años

FC Barcelona realiza uno de sus últimos movimientos en el mercado de fichajes en Europa. Para sorpresa de muchos, se trata de un futbolista que no será parte del primer equipo, pero que fue pedido por el actual entrenador Hansi Flick. Se trata de Mikael Baza, defensor central alemán de solo 16 años.
Según informó el periodista Florian Plettenberg de Sky Sport Alemania, Barcelona llegó a un acuerdo con el Hamburgo para cerrar su fichaje y hacerse con sus servicios. No trascendió el monto de la operación, pero Mikael Baza firmará contrato con el conjunto catalán hasta junio de 2029.
Los detalles de la llegada de Mikael Baza al Barcelona (X @Plettigoal).
Este joven defensor, que es primo del jugador del Bayern Múnich, Jonathan Tah, no se unirá al primer equipo, sino que jugará en el equipo reserva, es decir, el Barça Atlètic, que integra la Segunda Federación (Grupo 2), cuarta división del fútbol español.
Hansi Flick convenció a los directivos de Barcelona de fichar a Mikael Baza
Este fichaje llama la atención por varias cuestiones. En primer lugar, Mikael Baza estuvo a punto de firmar con la Juventus, según apuntaron algunos periodistas europeos. También tenía una oferta del Bayern Múnich para unirse a sus categorías juveniles.
Hamburgo estuvo dispuesto a venderlo en todo momento, puesto que su contrato terminaba en junio de 2027 y no quería darlo por perdido en condición de libre. Finalmente, Hansi Flick apareció para bloquear su traspaso a la Juventus, luego de convencer al director deportivo del Barça, Deco.
Mientras FC Barcelona ofrecía más de €100 millones por Julián Álvarez, lo que pagaron por Gabriel Jesús
Según apuntó Plettenberg, al igual que Roger Torelló, periodista de Mundo Deportivo, Flick cree que Baza tiene el potencial para ser defensor del Barcelona a futuro. Por eso, consideró su fichaje en este mercado para que empiece a desarrollarse bajo la estructura del club y en el equipo filial, dirigido por Juliano Belletti.
Los fichajes del FC Barcelona en este mercado de verano
A falta de cerrarse de manera oficial la contratación de Gabriel Jesús (pagaría 10 millones de euros al Arsenal), FC Barcelona ha cerrado varios fichajes en este mercado. Según los montos precisados por Transfermarkt, ha gastado unos 174 millones de euros en los siguientes fichajes:
|JUGADOR
|EDAD
|NACIONALIDAD
|MONTO
|CLUB PROVENIENTE
|Anthony Gordon
|25
|Inglaterra
|€80 millones
|Newcastle (ENG)
|Rodri
|30
|España
|€60 millones
|Manchester City (ENG)
|Karim Adeyemi
|24
|Alemania
|€22 millones
|Borussia Dortmund (GER)
|Jesse Bisiwu
|18
|Bélgica-Ghana
|€8.5 millones
|Club NXT (BEL)
|Dominik Livakovic
|31
|Croacia
|€2 millones
|Fenerbahce (TUR)
|Hamza Abdelkarim
|18
|Egipto
|€1.5 millones
|Al Ahly (EGY)
|João Cancelo
|32
|Portugal
|Libre
|Al Hilal (KSA)
DATOS CLAVE
- Mikael Baza, de 16 años, fichó por FC Barcelona hasta junio de 2029.
- Hansi Flick impulsó su contratación para incorporarlo al Barça Atlètic.
- FC Barcelona gastó €174 millones en este mercado de verano.