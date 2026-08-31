Hansi Flick lo pidió y FC Barcelona ficha a un defensor alemán de 16 años

Mikael Baza llega al Barcelona para unirse a su equipo reserva. Hansi Flick pidió su fichaje ante el interés de Juventus y la directiva le cumplió. Es el primo de Jonathan Tah.

FC Barcelona realiza uno de sus últimos movimientos en el mercado de fichajes en Europa. Para sorpresa de muchos, se trata de un futbolista que no será parte del primer equipo, pero que fue pedido por el actual entrenador Hansi Flick. Se trata de Mikael Baza, defensor central alemán de solo 16 años.

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Según informó el periodista Florian Plettenberg de Sky Sport Alemania, Barcelona llegó a un acuerdo con el Hamburgo para cerrar su fichaje y hacerse con sus servicios. No trascendió el monto de la operación, pero Mikael Baza firmará contrato con el conjunto catalán hasta junio de 2029.

Los detalles de la llegada de Mikael Baza al Barcelona (X @Plettigoal).

Este joven defensor, que es primo del jugador del Bayern Múnich, Jonathan Tah, no se unirá al primer equipo, sino que jugará en el equipo reserva, es decir, el Barça Atlètic, que integra la Segunda Federación (Grupo 2), cuarta división del fútbol español.

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Hansi Flick convenció a los directivos de Barcelona de fichar a Mikael Baza

Este fichaje llama la atención por varias cuestiones. En primer lugar, Mikael Baza estuvo a punto de firmar con la Juventus, según apuntaron algunos periodistas europeos. También tenía una oferta del Bayern Múnich para unirse a sus categorías juveniles.

Hamburgo estuvo dispuesto a venderlo en todo momento, puesto que su contrato terminaba en junio de 2027 y no quería darlo por perdido en condición de libre. Finalmente, Hansi Flick apareció para bloquear su traspaso a la Juventus, luego de convencer al director deportivo del Barça, Deco.

Según apuntó Plettenberg, al igual que Roger Torelló, periodista de Mundo Deportivo, Flick cree que Baza tiene el potencial para ser defensor del Barcelona a futuro. Por eso, consideró su fichaje en este mercado para que empiece a desarrollarse bajo la estructura del club y en el equipo filial, dirigido por Juliano Belletti.

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Los fichajes del FC Barcelona en este mercado de verano

A falta de cerrarse de manera oficial la contratación de Gabriel Jesús (pagaría 10 millones de euros al Arsenal), FC Barcelona ha cerrado varios fichajes en este mercado. Según los montos precisados por Transfermarkt, ha gastado unos 174 millones de euros en los siguientes fichajes:

JUGADOR EDAD NACIONALIDAD MONTO CLUB PROVENIENTE Anthony Gordon 25 Inglaterra €80 millones Newcastle (ENG) Rodri 30 España €60 millones Manchester City (ENG) Karim Adeyemi 24 Alemania €22 millones Borussia Dortmund (GER) Jesse Bisiwu 18 Bélgica-Ghana €8.5 millones Club NXT (BEL) Dominik Livakovic 31 Croacia €2 millones Fenerbahce (TUR) Hamza Abdelkarim 18 Egipto €1.5 millones Al Ahly (EGY) João Cancelo 32 Portugal Libre Al Hilal (KSA) Fuente: Transfermarkt

DATOS CLAVE

Mikael Baza , de 16 años, fichó por FC Barcelona hasta junio de 2029.

, de 16 años, fichó por FC Barcelona hasta junio de 2029. Hansi Flick impulsó su contratación para incorporarlo al Barça Atlètic.

impulsó su contratación para incorporarlo al Barça Atlètic. FC Barcelona gastó €174 millones en este mercado de verano.