Alineaciones confirmadas para Barcelona vs Real Madrid sin Mbappé, Valverde ni Lamine Yamal

El Barça y el Real Madrid ya tienen sus 11 titulares confirmados. El equipo de Hansi Flick puede salir campeón, pero los de Álvaro Arbeloa lo pueden evitar en este partido.

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 10 de mayo en una nueva edición del Clásico de España. Se trata del duelo correspondiente a la fecha 35 de LaLiga 2025-26 en el Camp Nou, que puede terminar de definir el título en favor del equipo catalán. Conoce a los 22 protagonistas para este encuentro decisivo.

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No es un clásico más para el Barça y el Madrid. El local puede ser campeón con una victoria o un empate en este encuentro y puede sentenciar el fracaso definitivo de su clásico rival, que no sumará títulos en esta temporada. Aunque, puede posponer el festejo del conjunto blaugrana una fecha más si gana.

📋 Los convocados para intentar ganar la Liga.#ElClásico pic.twitter.com/0lfYmB4Rgr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 10, 2026

Para este partido, hay varias ausencias importantes en los dos equipos. En Barcelona, la principal ausencia es la de Lamine Yamal por lesión. En tanto, Hansi Flick decidió dejar en el banco de suplentes a futbolistas como Raphinha, Robert Lewandowski y Frankie de Jong.

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Por el lado del Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha tenido que lidiar con una semana complicada producto de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Debido a este conflicto, por un golpe en la cabeza, que derivó en un traumatismo craneoencefálico, el uruguayo no dirá presente.

Kylian Mbappé también es baja para este encuentro y ni siquiera va al banco de suplentes. Se suma a las bajas ya conocidas de Rodrygo, Éder Militao, Ferland Mendy y Arda Güler.

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La alineación confirmada del Real Madrid para el Clásico

Thibaut Courtois

Trent Alexander-Arnold

Antonio Rüdiger

Dean Huijsen

Fran García

Eduardo Camavinga

Aurélien Tchouaméni

Jude Bellingham

Brahim Díaz

Vinícius Júnior

Gonzalo García

DT: Álvaro Arbeloa

Los 11 titulares del Real Madrid (X @realmadrid).

La alineación confirmada del FC Barcelona

Joan García

Éric García

Pau Cubarsí

Gerard Martín

Joao Cancelo

Pedri

Gavi

Dani Olmo

Fermín López

Marcus Rashford

Ferran Torres

DT: Hansi Flick

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Los 11 titulares del Barça (X @FCBarcelona)

Horario del Clásico Barcelona vs. Real Madrid

El horario oficial del Clásico Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou este domingo 10 de mayo es a las 21:00 horas en España. En tanto, en Perú, inicia a las 16:00 horas.

Barcelona vs. Real Madrid: ¿Dónde ver en vivo el Clásico?

El Clásico entre Barcelona y Real Madrid cuenta con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de DIRECTV. Por lo tanto, se podrá ver por el canal 610 y 1610 en HD de DSports. También estará a disposición en la plataforma DGO.

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