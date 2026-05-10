Alineaciones confirmadas para Barcelona vs Real Madrid sin Mbappé, Valverde ni Lamine Yamal

Barcelona y Real Madrid se enfrentan este domingo 10 de mayo en una nueva edición del Clásico de España. Se trata del duelo correspondiente a la fecha 35 de LaLiga 2025-26 en el Camp Nou, que puede terminar de definir el título en favor del equipo catalán. Conoce a los 22 protagonistas para este encuentro decisivo.
No es un clásico más para el Barça y el Madrid. El local puede ser campeón con una victoria o un empate en este encuentro y puede sentenciar el fracaso definitivo de su clásico rival, que no sumará títulos en esta temporada. Aunque, puede posponer el festejo del conjunto blaugrana una fecha más si gana.
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Para este partido, hay varias ausencias importantes en los dos equipos. En Barcelona, la principal ausencia es la de Lamine Yamal por lesión. En tanto, Hansi Flick decidió dejar en el banco de suplentes a futbolistas como Raphinha, Robert Lewandowski y Frankie de Jong.
Por el lado del Real Madrid, Álvaro Arbeloa ha tenido que lidiar con una semana complicada producto de la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Debido a este conflicto, por un golpe en la cabeza, que derivó en un traumatismo craneoencefálico, el uruguayo no dirá presente.
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Kylian Mbappé también es baja para este encuentro y ni siquiera va al banco de suplentes. Se suma a las bajas ya conocidas de Rodrygo, Éder Militao, Ferland Mendy y Arda Güler.
La alineación confirmada del Real Madrid para el Clásico
- Thibaut Courtois
- Trent Alexander-Arnold
- Antonio Rüdiger
- Dean Huijsen
- Fran García
- Eduardo Camavinga
- Aurélien Tchouaméni
- Jude Bellingham
- Brahim Díaz
- Vinícius Júnior
- Gonzalo García
- DT: Álvaro Arbeloa
Los 11 titulares del Real Madrid (X @realmadrid).
La alineación confirmada del FC Barcelona
- Joan García
- Éric García
- Pau Cubarsí
- Gerard Martín
- Joao Cancelo
- Pedri
- Gavi
- Dani Olmo
- Fermín López
- Marcus Rashford
- Ferran Torres
- DT: Hansi Flick
Los 11 titulares del Barça (X @FCBarcelona)
Horario del Clásico Barcelona vs. Real Madrid
El horario oficial del Clásico Barcelona vs. Real Madrid en el Camp Nou este domingo 10 de mayo es a las 21:00 horas en España. En tanto, en Perú, inicia a las 16:00 horas.
Barcelona vs. Real Madrid: ¿Dónde ver en vivo el Clásico?
El Clásico entre Barcelona y Real Madrid cuenta con transmisión en exclusiva para toda Sudamérica de DIRECTV. Por lo tanto, se podrá ver por el canal 610 y 1610 en HD de DSports. También estará a disposición en la plataforma DGO.
Datos claves
- Barcelona y Real Madrid: el local puede ser campeón si gana o empata hoy.
- Lamine Yamal y Kylian Mbappé: ambos jugadores son bajas confirmadas para el clásico.
- 21:00 horas en España: DIRECTV y DGO transmitirán el partido exclusivamente para Sudamérica.