Nicolò Tresoldi es la alternativa a Julián Álvarez que evalúa el Barcelona

Si no se presenta la oportunidad de que Julián Álvarez, contrate a Barcelona. Pensarían contratar a otro delantero de nivel: Nicolò Tresoldi.

El FC Barcelona continúa trabajando en la planificación deportiva de sus próximas temporadas con el objetivo de mantener un ataque competitivo y de máximo nivel europeo. La dirección deportiva del club azulgrana explora activamente el mercado internacional para asegurar goles y talento joven.

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En los últimos meses, el gran anhelo de la secretaría técnica ha sido tantear la incorporación del ariete argentino Julián Álvarez. No obstante, la enorme complejidad económica de dicha operación obliga al Barcelona a considerar opciones paralelas de garantías.

Nicolò Tresoldi haciendo historia contra Inter de Milán. (Foto: X).

El surgimiento de un nuevo candidato en la agenda Deco

Ante el riesgo de que la vía de Julián Álvarez no termine de concretarse, el club catalán ha puesto sus ojos en Nicolò Tresoldi. El atacante germano-italiano se ha posicionado como una de las alternativas más atractivas para reforzar la delantera.

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El futbolista del Club Brujas no es un nombre completamente nuevo en las oficinas del Camp Nou. Deco ya lo tenía incluido en su lista corta de seguimiento durante el pasado mercado estival.

Una noche mágica en San Siro que aceleró informes

El verdadero salto cualitativo en el interés culé se produjo tras su descollante actuación en la Liga de Campeones contra el Inter de Milán. El atacante de 22 años firmó un brillante hat-trick para liderar la victoria de su equipo en territorio italiano.

Esa exhibición anotadora terminó de confirmar el enorme potencial del joven ariete en el escenario continental. Desde ese momento, los ojeadores del Barcelona han intensificado el monitoreo constante de sus partidos.

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Las condiciones económicas de una posible negociación

A pesar de la gran atención recibida, el club azulgrana no ha presentado aún ninguna oferta formal por el jugador. Esta información fue revelada recientemente por Lluís Miguelsanz, subdirector del Diario Sport, quien detalló que la entidad se limita por el momento a evaluar la viabilidad de la operación.

El fichaje no resultará sencillo, ya que el Club Brujas podría exigir más de 50 millones de euros por su estrella, vinculada a la entidad belga hasta 2029.

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