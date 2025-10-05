Oliver Sonne sufre por culpa de Perú, con la nueva decisión de Burnley en la presente Premier League

Oliver Sonne, el defensa con doble nacionalidad: danés-peruano, se encuentra en una encrucijada profesional que ha encendido las alarmas tanto en su club, el Burnley de la Premier League, como entre los apasionados seguidores de la Selección Peruana. Lo que en un momento parecía ser un ascenso meteórico en su carrera, se ha transformado en una preocupante fase de incertidumbre, con el jugador siendo excluido de la convocatoria por el técnico Scott Parker por cuarta vez consecutiva.

Burnley tiene apartado a Oliver Sonne

Esta situación, lejos de ser un hecho aislado, coincide sospechosamente con su reciente participación en la Selección Peruana. Sonne había logrado un hito importante al marcar su primer gol con el Burnley en la EFL Cup, un logro que muchos interpretaron como el inicio de su consolidación en el exigente fútbol inglés. Sin embargo, la realidad actual dista mucho de esas expectativas, y su adaptación al ritmo y la intensidad de la Premier League parece haberse frenado abruptamente.

La presente circunstancia no solo genera inquietud en el seno del club, que invirtió en su talento, sino que también desata una ola de preocupación entre los aficionados peruanos, quienes ven en Sonne una pieza clave para el futuro de su selección. La decisión del entrenador Scott Parker cobra una mayor gravedad al analizar la mínima actividad que Sonne tuvo con la Selección Peruana durante el reciente parón internacional. Su participación se limitó a escasos siete minutos en el encuentro contra Paraguay, y sorprendentemente, no tuvo minutos en el partido contra Uruguay.

Oliver Sonne no tiene minutos en el Burnley. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

Oliver Sonne espera recuperar su puesto

Este regreso a Inglaterra con una actividad prácticamente nula tras representar a su selección nacional parece haber sido un factor determinante en la decisión de Parker. En un momento crítico para el Burnley, que lucha denodadamente por evitar el descenso, el técnico ha optado por priorizar la experiencia y la continuidad de otros laterales, dejando a Sonne al margen de la competición. Esta falta de continuidad en el primer equipo del Burnley tiene un impacto profundamente negativo en la competitividad y el desarrollo de Oliver Sonne. La Premier League, reconocida por su ritmo vertiginoso y su alta exigencia física y táctica, demanda una presencia constante en el terreno de juego.

Para un jugador joven como Sonne, el tiempo de juego es absolutamente crucial para su adaptación, para pulir sus habilidades y para comprender las complejidades del fútbol inglés. En la actual y complicada situación del Burnley, las oportunidades para experimentar con nuevas variantes en la alineación son sumamente limitadas. Parker, bajo la presión de los resultados, prefiere apostar por la experiencia y la solidez de jugadores más consolidados, lo que relega a Sonne a un papel secundario. A pesar de tener un contrato vigente con el club hasta el año 2029, existe una preocupación latente de que su progresión deportiva pueda estancarse si no consigue los minutos de juego necesarios.