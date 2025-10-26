Es tendencia:
Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne en una nueva fecha de la Premier League

El lateral nacional no la pasa nada bien en el Premier League. Conoce la última decisión que tomó su entrenador.

Por Nicole Cueva

Oliver Sonne con camiseta de Burnley FC.
© Getty Images.Oliver Sonne con camiseta de Burnley FC.

Uno de los encuentros más llamativos de la jornada en la Premier League será el que disputen Wolverhampton y Burnley, club donde milita el peruano Oliver Sonne. El defensor nacional no ha sumado minutos en los recientes compromisos, lo que genera expectativa entre los hinchas por saber si finalmente volverá a tener acción este domingo 26 de octubre.

Oliver Sonne fuera de la lista de convocados

Una vez más, el comando técnico del Burnley tomó la decisión de no incluir a Oliver Sonne en la convocatoria para el partido de Premier League ante Wolverhampton.

El lateral continúa sin tener participación desde su regreso de las Eliminatorias Sudamericanas, una situación que empieza a preocupar pensando en la próxima fecha FIFA con la Selección Peruana.

A través de sus redes sociales, el club inglés confirmó su alineación titular para enfrentar a Wolves en la novena fecha de la Premier. En la lista no figura Sonne, quien tampoco fue considerado entre los suplentes, quedando nuevamente sin chances de sumar minutos en esta jornada.

Los números de Oliver Sonne en Burnley

Durante la actual temporada en Europa, Oliver Sonne solo ha disputado tres partidos en la Premier League. El defensor fue titular en la primera fecha frente a Tottenham, mientras que en los duelos ante Sunderland y Manchester United ingresó como recambio. Desde entonces, acumula seis partidos consecutivos sin ser convocado, una situación que preocupa por su falta de continuidad.

En la EFL Cup de Inglaterra, el ‘Vikingo’ sí tuvo participación en los dos encuentros disputados por su equipo ante Derby County y Cardiff City. En el primero, sorprendió al ser delantero y marcar su primer gol con la camiseta ‘violeta’.

Sin embargo, pese a esa destacada actuación, no logró consolidarse en el plantel principal y hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial del club ni del comando técnico sobre su situación actual.

