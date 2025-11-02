EN VIVO y DIRECTO Manchester City 2-1 Bournemouth con doblete de Erling Haaland, GRATIS vía ESPN y Disney+ Premium: por la Premier League

Como dice en nuestra previa, el Manchester City vs. Bournemouth se verá en todo el planeta tierra. Acá podrás estar atento a la parrilla de tu país.

Phil Foden se convierte en el jugador más joven en alcanzar los 200 en Premier League, con la camiseta del Manchester City.

Salió con todo el Bournemouth en este caso, forzando la salida del Manchester City. Pero el tanto de Eli Junior Kroupi no sumaba por un offside clarísimo.

Intentan un pase en profundidad para Erling Haaland, quien quiere picar a la espalda de los centrales. Pero, por ahora la defensa del Bournemouth se mantiene ordenada.

El Manchester City busca consolidar su liderato en la tabla de la Premier League en un crucial enfrentamiento contra el sorprendente Bournemouth. A pesar de una reciente derrota, el equipo de Pep Guardiola es un contendiente formidable en el Etihad Stadium, donde ha mantenido un historial impecable contra el Bournemouth. Su estrategia se centra en el control de la posesión, un alto volumen de disparos y un ataque letal liderado por figuras como Erling Haaland y Phil Foden. La presión por obtener los tres puntos es palpable para los Citizens.

Así llega Manchester City y Bournemouth

Por su parte, el Bournemouth llega a Manchester en un excelente estado de forma, invicto en sus últimos siete partidos y posicionado inesperadamente alto en la clasificación. El trabajo del entrenador Andoni Iraola ha transformado al equipo, dotándolos de una sólida estructura y una notable capacidad ofensiva, promediando dos goles por partido recientemente. Los Cherries no serán un rival fácil; buscarán explotar cualquier debilidad en la defensa del City a través de transiciones rápidas y jugadas por las bandas, confiando en su buen momento para desafiar su desalentador historial en el Etihad.

Manchester City anuncia el partido contra Bournemouth. (Foto: X).

Este partido promete ser un choque de estilos: la dominación posicional y técnica del Manchester City contra la solidez defensiva y la velocidad de contragolpe del Bournemouth. Aunque el City es el claro favorito debido a su jerarquía y la ventaja de jugar en casa, el reciente rendimiento del Bournemouth, su capacidad goleadora y el hecho de haber marcado en todos sus partidos como visitante, sugieren que pueden complicar la jornada a los locales. Se anticipa un encuentro con goles, probablemente con el City llevando la iniciativa, pero con el Bournemouth teniendo los argumentos suficientes para generar peligro y buscar la hazaña en la Jornada 10 de la Premier League.

¿Qué canales pasarán el Manchester City vs. Bournemouth?

La transmisión del partido de hoy entre el Manchester City y el Bournemouth, en Sudamérica (incluido Perú), se podrá ver por Disney+ Premium. En televisión por cable, estará disponible en ESPN. Para México, la transmisión será por FOX One y Caliente TV, mientras que en España se podrá seguir por DAZN y Movistar Plus+. El partido comienza a las 11:30 AM (hora de Perú/CDMX) o 13:30 (hora de Argentina). Además, en Bolavip Perú, tendrás la cobertura minuto a minuto más completa.

¿A qué hora se juega el Manchester City vs. Bournemouth?

El partido de la jornada 10 de la Premier League entre el Manchester City y el Bournemouth se disputará hoy, domingo 2 de noviembre. La hora de inicio será la siguiente: 1:30 PM en Argentina, Chile y Uruguay; 11:30 AM en Perú, Colombia y Ecuador; 10:30 AM en Ciudad de México, México; y 5:30 PM (17:30) hora peninsular en España.