Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Internacional

EN VIVO y DIRECTO Manchester City 2-1 Bournemouth con doblete de Erling Haaland, GRATIS vía ESPN y Disney+ Premium: por la Premier League

Manchester City vs. Bournemouth tendrán un partido de alta intensidad, hoy por la Premier League. Acá tendrás el vivo, con el minuto a minuto.

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

Con goles de Erling Haaland, logra vencer el Manchester City al Bournemouth.

Imagen
Publicidad

¡TIEMPO ADICIONAL!

Manchester City tendrá 5 minutos más de duelo contra Bournemouth en este primer tiempo.

43': SE REANUDA EL JUEGO

Manchester City y Bournemouth están listos para poder competir. En lo que queda del primer tiempo.

41': TIEMPO DE DESCANSO

Por una falta contra un futbolista de Bournemouth. Que permite la hidratación de ambos clubes.

36': LA TUVO CERCA EL ANDROIDE

Erling Haaland logró ganar una vez más en ofensiva, picando el balón. Pero Petrovic como portero manotea y salva al Bournemouth.

Publicidad

32': ¡GOL DEL MANCHESTER CITY!

Una vez más, pase en profundidad para Erling Haaland. Quien define perfecto contra el portero Petrovic.

Video insertado

29': FINALMENTE NO FUE PENAL

El VAR lo revisó al detalle, y el Manchester City sigue buscando con ataques largos desde el tiro de esquina.

28': MANO DENTRO DEL ÁREA

Manchester City reclama una jugada donde el defensor del Bournemouth, interfiere con su brazo el recorrido del cuadro citizen.

24': ¡GOL DE BOURNEMOUTH!

Error garrafal de Gianluigi Donnarumma. Tras un tiro de esquina, quien erró un rechazo y marca Tyler Adams. Estamos todo igual.

Tweet placeholder

23': COMPLICADOS EN DEFENSA

Bournemouth está sufriendo en la parte trasera, la presión alta del Manchester City es bastante potente.

Publicidad

18': MANCHESTER CITY BUSCA EL SEGUNDO

No queda tranquilo con el primero, por eso ahora va buscando el tanto que les entregue tranquilidad.

17': GOL DEL MANCHESTER CITY

Erling Haaland pone el primero después de un mano a mano perfecto, que definió perfecto el atacante noruego.

Video insertado

16': MANCHESTER CITY PENDIENTE

De cualquier error en salida del Bournemouth, para capitalizar con un tanto pronto.

10': MANCHESTER CITY JUEGA PROFUNDO

Intentan un pase en profundidad para Erling Haaland, quien quiere picar a la espalda de los centrales. Pero, por ahora la defensa del Bournemouth se mantiene ordenada.

7': GRAN CONTRA ATAQUE

Bournemouth salió en velocidad después de una ofensiva del Manchester City. Pero cubre bien en defensa Matheus Nunes. 

Publicidad

6': MANCHESTER CITY A FONDO

Gran jugada por izquierda, le queda a Foden que intenta rematar. Termina en tiro de esquina.

3': DOMINIO ABSOLUTO

Manchester City tiene la oportunida de manejar el balón. Bournemouth espera algún error para salir de contra.

1': GOL PERO ADELANTADO

Salió con todo el Bournemouth en este caso, forzando la salida del Manchester City. Pero el tanto de Eli Junior Kroupi no sumaba por un offside clarísimo.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Se juega el Manchester City vs. Bournemouth.

¡MANCHESTER CITY LLEGA CON TODO!

Estos futbolistas se hacen presente en su casa, para jugar contra el Bournemouth.

Tweet placeholder
Publicidad

¡DATO HISTÓRICO PARA HOY!

Phil Foden se convierte en el jugador más joven en alcanzar los 200 en Premier League, con la camiseta del Manchester City.

Imagen

¡INSTANTES PREVIOS AL PARTIDO!

Bournemouth en un acto previo al partido contra Manchester City. Firmando a los niños del recinto deportivo.

Tweet placeholder

¡BOURNEMOUTH JUEGA ASÍ!

Contra Manchester City, presentarán el siguiente once titular: Petrovic; Alejandro Jiménez, Diakité, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Brooks, Semenyo; Kroupi Jr.

Team news Manchester City v AFC Bournemouth: Petrović, Truffert, Senesi, Brooks (C), Scott, Adams, Tavernier, Diakité, Jiménez, Kroupi, Semenyo.

¡ALINEACIÓN DEL MANCHESTER CITY!

Contra Bournemouth jugará con este equipo: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Foden, Cherki, Doku, Haaland.

Imagen

¡EL RECINTO DEPORTIVO PARA HOY!

La casa del Manchester City espera darnos una jornada de lujo contra el Bournemouth.

Publicidad

¡LA VISITA YA ESTÁ EN CANCHA!

Bournemouth se hace presente en la casa del Manchester City, esperando regalar un gran espectáculo.

Tweet placeholder

¡EL RECUERDO MÁS RECIENTE!

Manchester City sabe que puede hacer una jugada parecida, contra Bournemouth en esta oportunidad. Un gol de media distancia si se cierran los circuitos.

Tweet placeholder

¡LOS HORARIOS EN TODO EL MUNDO!

Como dice en nuestra previa, el Manchester City vs. Bournemouth se verá en todo el planeta tierra. Acá podrás estar atento a la parrilla de tu país.

Imagen

¡BIENVENIDOS TODOS AL VIVO!

Acá podrás tener todos los detalles del Manchester City vs. Bournemouth. Un minuto a minuto completo, con todos los detalles al respecto.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Sigue a Bolavip en Google!
Manchester City 2-1 Bournemouth EN VIVO y DIRECTO: doblete de Erling Haaland
© GettyManchester City 2-1 Bournemouth EN VIVO y DIRECTO: doblete de Erling Haaland

El Manchester City busca consolidar su liderato en la tabla de la Premier League en un crucial enfrentamiento contra el sorprendente Bournemouth. A pesar de una reciente derrota, el equipo de Pep Guardiola es un contendiente formidable en el Etihad Stadium, donde ha mantenido un historial impecable contra el Bournemouth. Su estrategia se centra en el control de la posesión, un alto volumen de disparos y un ataque letal liderado por figuras como Erling Haaland y Phil Foden. La presión por obtener los tres puntos es palpable para los Citizens.

Así llega Manchester City y Bournemouth

Por su parte, el Bournemouth llega a Manchester en un excelente estado de forma, invicto en sus últimos siete partidos y posicionado inesperadamente alto en la clasificación. El trabajo del entrenador Andoni Iraola ha transformado al equipo, dotándolos de una sólida estructura y una notable capacidad ofensiva, promediando dos goles por partido recientemente. Los Cherries no serán un rival fácil; buscarán explotar cualquier debilidad en la defensa del City a través de transiciones rápidas y jugadas por las bandas, confiando en su buen momento para desafiar su desalentador historial en el Etihad.

Imagen
Manchester City anuncia el partido contra Bournemouth. (Foto: X).

Este partido promete ser un choque de estilos: la dominación posicional y técnica del Manchester City contra la solidez defensiva y la velocidad de contragolpe del Bournemouth. Aunque el City es el claro favorito debido a su jerarquía y la ventaja de jugar en casa, el reciente rendimiento del Bournemouth, su capacidad goleadora y el hecho de haber marcado en todos sus partidos como visitante, sugieren que pueden complicar la jornada a los locales. Se anticipa un encuentro con goles, probablemente con el City llevando la iniciativa, pero con el Bournemouth teniendo los argumentos suficientes para generar peligro y buscar la hazaña en la Jornada 10 de la Premier League.

¿Qué canales pasarán el Manchester City vs. Bournemouth?

La transmisión del partido de hoy entre el Manchester City y el Bournemouth, en Sudamérica (incluido Perú), se podrá ver por Disney+ Premium. En televisión por cable, estará disponible en ESPN. Para México, la transmisión será por FOX One y Caliente TV, mientras que en España se podrá seguir por DAZN y Movistar Plus+. El partido comienza a las 11:30 AM (hora de Perú/CDMX) o 13:30 (hora de Argentina). Además, en Bolavip Perú, tendrás la cobertura minuto a minuto más completa.

¡Más líder que nunca! Real Madrid venció 4-0 a Valencia por La Liga: resumen y goles

ver también

¡Más líder que nunca! Real Madrid venció 4-0 a Valencia por La Liga: resumen y goles

¿A qué hora se juega el Manchester City vs. Bournemouth?

El partido de la jornada 10 de la Premier League entre el Manchester City y el Bournemouth se disputará hoy, domingo 2 de noviembre. La hora de inicio será la siguiente: 1:30 PM en Argentina, Chile y Uruguay; 11:30 AM en Perú, Colombia y Ecuador; 10:30 AM en Ciudad de México, México; y 5:30 PM (17:30) hora peninsular en España.

manuel alejandro carranza salas
Manuel Alejandro Carranza Salas
Lee también
¿Qué canal transmite en vivo Manchester City vs. Everton por la Premier League 2025-26?
Premier League

¿Qué canal transmite en vivo Manchester City vs. Everton por la Premier League 2025-26?

Partidos de Champions League HOY miércoles 1 de octubre: hora y dónde ver en vivo fecha 2
Champions League

Partidos de Champions League HOY miércoles 1 de octubre: hora y dónde ver en vivo fecha 2

¿Sonne deja la Premier? La decisión antes del City vs. Burnley
Premier League

¿Sonne deja la Premier? La decisión antes del City vs. Burnley

¿Cuál es la lesión de 'Canchita' y por qué no jugará hasta el 2026 con Cristal?
Sporting Cristal

¿Cuál es la lesión de 'Canchita' y por qué no jugará hasta el 2026 con Cristal?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo