Real Madrid y Atlético de Madrid se enfrentan en el Estadio Santiago Bernabéu en un nuevo derbi de la capital española. Ambos equipos juegan este domingo 22 de marzo por la jornada 29 de LALIGA 2025-26. Para este encuentro, las principales bajas están en sus respectivos arcos, ya que tanto Thibaut Courtois como Jan Oblak no atajan.

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Debido a sus respectivas ausencias, Andriy Lunin y Juan Musso son titulares para este derbi. El ucraniano ya tiene experiencia con cuatro participaciones ante el Atleti, mientras que el argentino ya enfrentó al Real Madrid, pero atajando para Atalanta, por lo que será su primer derbi.

¿Por qué no ataja Thibaut Courtois en Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Thibaut Courtois padece una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho, según el parte informado por los Servicios Médicos del Real Madrid. Dicha dolencia la sufrió durante el partido de vuelta ante Manchester City por los octavos de final de la UEFA Champions League 2025-26.

Parte médico de Courtois. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2026

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El belga se lesionó durante el primer tiempo del partido ante el City. Por tal motivo, no salió a atajar en el complemento y fue reemplazado por Andriy Lunin. Así, éste volverá al arco a partir de este partido ante Atlético de Madrid. En tanto, Courtois estará de baja por, al menos, un mes y medio.

Lunin disputará su cuarto derbi de Madrid. Anteriormente, lo enfrentó dos veces por LALIGA y una vez por Copa del Rey. En tanto, también atajó una vez defendiendo el arco del Leganés. Nunca le pudo ganar a los ‘Colchoneros’ (un empate y tres derrotas).

¿Por qué no ataja Jan Oblak en Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Jan Oblak también está lesionado y no integra la delegación del Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. Según el parte médico informado por el club, padece una distensión muscular en el costado desde el pasado 13 de marzo. Diego Pablo Simeone confirmó su baja y ratificó a Juan Musso en el arco.

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Juan Musso ha sido figura en los partidos del Atleti desde la baja de Oblak (Getty Images).

Es la primera ausencia del arquero esloveno en un derbi madrileño desde 2015, es decir, en 11 años. Para Musso, en tanto, será su segundo partido en contra del Real Madrid, aunque el primero como guardameta rojiblanco. La anterior vez fue derrota 2-0 en la Supercopa de Europa 2024-25 defendiendo la valla del Atalanta.

Las alineaciones probables para Real Madrid vs. Atlético de Madrid

REAL MADRID: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Federico Valverde, Arda Güler; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. DT: Álvaro Arbeloa.

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ATLÉTICO DE MADRID: Juan Musso; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Johnny Cardoso, Koke, Giuliano Simeone, Álex Baena; Julián Álvarez y Alexander Sörloth. DT: Diego Simeone.

¿A qué hora y dónde ver en vivo Real Madrid vs. Atlético de Madrid?

Real Madrid vs. Atlético de Madrid disputan el derbi de la capital española este domingo 22 de marzo desde las 21:00 horas local (15:00 horas de Lima, Perú) en el Estadio Santiago Bernabéu. Se trata del duelo correspondiente a la jornada 29 de LaLiga 2025-26.

El partido se puede ver en vivo por ESPN en TV y la plataforma Disney+ Premium vía online para toda Sudamérica. En tanto, en México, la transmisión corre por cuenta de Sky Sports México, Sky+ e izzi. En los Estados Unidos, por su parte, lo puedes disfrutar por ESPN Deportes, ESPN Select, ESPN App y fuboTV. Y en España lo dan en Movistar+, M+ LALIGA TV y LaLiga TV Bar HD.

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