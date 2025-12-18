El plan de reestructuración en Sporting Cristal sigue su curso, afectando a varios jugadores que, en su momento, generaron expectativas en la afición celeste. Tras una decepcionante temporada 2025, la directiva, bajo la supervisión de Paulo Autuori en la dirección deportiva, ha acelerado la desvinculación de varios elementos. La última baja confirmada es la del joven lateral Axel Cabellos, cuyo paso por el club bajopontino concluye de forma prematura.

Publicidad

Publicidad

Refuerzo no sigue en Sporting Cristal

El periodista Denilson Barrenechea, de A Presión, reveló que el lateral izquierdo de 19 años, con doble nacionalidad argentino-peruana, no continuará en La Florida la próxima campaña. Cabellos llegó con buenas referencias de su formación en las menores de Racing Club de Avellaneda, pero no logró afianzarse en el primer equipo ni convencer al cuerpo técnico para asegurar su permanencia de cara a los desafíos internacionales de 2026.

Axel Cabellos en los entrenamientos de Sporting Cristal. (Foto: X).

Un factor clave en su salida fue su situación contractual. Al encontrarse a préstamo desde Racing y sin una opción de compra pactada, la dirigencia rimense optó por no extender el acuerdo. Esta decisión busca liberar una plaza en el plantel para dar prioridad a jugadores que puedan convertirse en patrimonio del club o a refuerzos de probada experiencia inmediata.

Publicidad

Publicidad

Sporting Cristal está haciendo una purga

La partida de Cabellos se inscribe en una “limpieza” profunda de la línea defensiva, sumándose a las ya anunciadas salidas de Nicolás Pasquini y el histórico Jhilmar Lora. El lateral se marcha sin haber podido demostrar las condiciones que lo trajeron como una promesa, y su paso por el Rímac resulta poco significativo, con escasos minutos jugados.

ver también Sorteo de Copa Libertadores determinó potencial cruce Alianza Lima vs. Sporting Cristal

ver también ¿Qué debe pasar para que Alianza Lima y Sporting Cristal se choquen en Copa Libertadores?

Esta política refuerza la visión de Paulo Autuori de construir un plantel más dinámico y con mayor jerarquía para la Fase 2 de la Copa Libertadores. Ante la falta de laterales izquierdos nominales tras estas bajas, el club se ve en la necesidad urgente de acudir al mercado para fichar futbolistas con mayor trayectoria que puedan manejar la presión de un club obligado a recuperar el protagonismo en el fútbol peruano.

Axel Cabellos vuelve a su club de partida

El caso de Axel Cabellos simboliza una de las apuestas fallidas de la gestión deportiva reciente en Sporting Cristal. El joven defensor debe volver a Racing Club para definir su futuro. Mientras tanto, en La Florida, los hinchas esperan con expectativa el anuncio de nuevos refuerzos que cubran el vacío dejado por esta masiva purga de futbolistas que, como Cabellos, dejan la institución sin mayor trascendencia.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE