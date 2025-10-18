Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

'Azulones' y 'Merengues' se enfrentan en el Estadio Coliseum y a continuación conoce los detalles del duelo.

Por Renato Pérez

Getafe vs. Real Madrid por La Liga.
Getafe vs. Real Madrid por La Liga.

Getafe y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez en el marco de la fecha 9 de La Liga 2025-26. En la previa se espera que sean los merengues quienes tengan la iniciativa del encuentro, además porque cuentan con el favoritismo para quedarse con los tres puntos; mientras que los locales buscarán dar la sorpresa de la jornada jugando con el apoyo de su hinchada.

Publicidad

En cuanto a cómo llegan los equipos a este partido, Getafe perdió 2-1 en su visita a Osasuna, igualó 1-1 frente a Levante en condición de local, empató 1-1 ante Alavés, cayó goleado 3-0 contra FC Barcelona jugando de visita y venció 2-0 a Real Oviedo en condición de local. Es por ello que ahora frente al equipo merengue necesitan el triunfo a como de lugar.

Hablando de Real Madrid, los dirigidos por Xabi Alonso vienen de vencer 3-1 a Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, cayeron 5-2 ante Atlético de Madrid, ganaron 1-4 frente a Levante en condición de visita, derrotaron 2-0 a Espanyol y golearon 1-4 a Levante. Ahora los merengues buscarán la victoria para recuperar el primer lugar en la tabla posiciones que momentáneamente es de FC Barcelona.

¿Cuándo juegan Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

El partido entre Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26 está programado para el próximo domingo 19 de octubre y se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. A continuación, conocerás todos los detalles de los horarios y plataformas oficiales para que disfrutes todas las incidencias del duelo. Además, tendrás las posibles alineaciones de ‘Azulones’ y ‘Merengues’.

Publicidad

¿A qué hora juegan Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

  • 14:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 22:00 | España
  • 16:00 | Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 15:00 | Venezuela y Bolivia
  • 13:00 | México

¿Dónde ver Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

  • Sudamérica | DSports y DGO
  • México | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
  • España | M+ La Liga

Posibles alineaciones del Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26

Getafe | David Soria; Kiko Femenía, Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Diego Rico; Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín; Adrián Liso y Borja Mayoral. DT: José Bordalás.

Publicidad

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.

En Real Madrid regalaron un BMW a jugadores y DT: los modelos que eligieron Mbappé, Vinícius y Xabi Alonso

ver también

En Real Madrid regalaron un BMW a jugadores y DT: los modelos que eligieron Mbappé, Vinícius y Xabi Alonso

renato pérez
Renato Pérez
Lee también
¿Juega Vini? Las alineaciones para Real Madrid vs. Espanyol por la LaLiga 2025-26
Fútbol europeo

¿Juega Vini? Las alineaciones para Real Madrid vs. Espanyol por la LaLiga 2025-26

¿Por qué Burlamaqui nunca pudo debutar en La Liga ni con Valencia ni con Espanyol?
Alianza Lima

¿Por qué Burlamaqui nunca pudo debutar en La Liga ni con Valencia ni con Espanyol?

Lejos de Arsenal: El inesperado destino que le espera a Thomas Partey en La Liga
Fútbol europeo

Lejos de Arsenal: El inesperado destino que le espera a Thomas Partey en La Liga

¡Último minuto! Cristal vs. Universitario corre riesgo de suspenderse
Liga 1

¡Último minuto! Cristal vs. Universitario corre riesgo de suspenderse

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo