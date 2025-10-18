¿A qué hora y dónde ver EN VIVO Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

Getafe y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez en el marco de la fecha 9 de La Liga 2025-26. En la previa se espera que sean los merengues quienes tengan la iniciativa del encuentro, además porque cuentan con el favoritismo para quedarse con los tres puntos; mientras que los locales buscarán dar la sorpresa de la jornada jugando con el apoyo de su hinchada.

Publicidad

Publicidad

En cuanto a cómo llegan los equipos a este partido, Getafe perdió 2-1 en su visita a Osasuna, igualó 1-1 frente a Levante en condición de local, empató 1-1 ante Alavés, cayó goleado 3-0 contra FC Barcelona jugando de visita y venció 2-0 a Real Oviedo en condición de local. Es por ello que ahora frente al equipo merengue necesitan el triunfo a como de lugar.

Hablando de Real Madrid, los dirigidos por Xabi Alonso vienen de vencer 3-1 a Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, cayeron 5-2 ante Atlético de Madrid, ganaron 1-4 frente a Levante en condición de visita, derrotaron 2-0 a Espanyol y golearon 1-4 a Levante. Ahora los merengues buscarán la victoria para recuperar el primer lugar en la tabla posiciones que momentáneamente es de FC Barcelona.

¿Cuándo juegan Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

El partido entre Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26 está programado para el próximo domingo 19 de octubre y se disputará en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez. A continuación, conocerás todos los detalles de los horarios y plataformas oficiales para que disfrutes todas las incidencias del duelo. Además, tendrás las posibles alineaciones de ‘Azulones’ y ‘Merengues’.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

14:00 | Perú, Colombia y Ecuador

22:00 | España

16:00 | Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

15:00 | Venezuela y Bolivia

13:00 | México

¿Dónde ver Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

Sudamérica | DSports y DGO

México | Sky Sports

Estados Unidos | ESPN Deportes

España | M+ La Liga

Posibles alineaciones del Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26

Getafe | David Soria; Kiko Femenía, Djené, Domingos Duarte, Abdel Abqar, Diego Rico; Mauro Arambarri, Luis Milla, Mario Martín; Adrián Liso y Borja Mayoral. DT: José Bordalás.

Publicidad

Publicidad

Real Madrid | Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militão, Raúl Asencio, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Kylian Mbappé, Vinicius Jr. DT: Xabi Alonso.