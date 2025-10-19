EN VIVO Y GRATIS Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga Vía DSports y DGO: minuto a minuto

Getafe y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Coliseum en el marco de la fecha 9 de La Liga. A continuación, sigue el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Getafe y Real Madrid se enfrentan el día de hoy en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 9 de La Liga 2025-26. Claramente, son los merengues quienes cuentan con el enorme favoritismo de quedarse con la victoria y así recuperar el primer lugar en la tabla de posiciones, mientras que el equipo local buscará que respeten la casa y pensar en que un resultado positivo es muy posible.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Getafe cayó 2-1 ante Osasuna, empató 1-1 frente a Levante e igualó 1-1 ante Alavés. Hablando de Real Madrid, los dirigidos por Xabi Alonso vencieron 3-1 a Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, perdieron 5-2 ante Atlético de Madrid en el derby y golearon 1-4 a a Levante. Es así que en la previa se espera un muy buen partido el día de hoy.

¿A qué hora juegan Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

14:00 | Perú, Colombia y Ecuador

22:00 | España

16:00 | Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

15:00 | Venezuela y Bolivia

13:00 | México

¿Dónde ver Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga ?

Sudamérica | DSports y DGO

México | Sky Sports

Estados Unidos | ESPN Deportes

España | M+ La Liga

¡Sigue el minuto a minuto del Getafe vs. Real Madrid por La Liga 2025-26!