EN VIVO Y GRATIS Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga Vía DSports y DGO: minuto a minuto

'Azulones' y 'Merengues' se enfrentan el día de hoy en el Estadio Coliseum y a continuación podrá seguir el minuto a minuto.

¡El apoyo de la hinchada!

Getafe promueve la asistencia de sus aficionados para el duelo de hoy frente a Real Madrid en el Estadio Coliseum.

¡Vestuario listo de Real Madrid!

La indumentaria merengue luce perfecta para el encuentro de hoy ante Getafe.

¡Así luce el recinto deportivo!

El Estadio Coliseum totalmente listo para recibir el duelo entre Getafe vs. Real Madrid.

¡Los convocados de Getafe!

José Bordalás dispondrá de los siguientes protagonistas para enfrentar a Real Madrid.
¡Los convocados de Real Madrid!

Xabi Alonso contará con las siguientes jugadores para visitar el día de hoy a Getafe.

¡Bienvenidos a la cobertura del Getafe vs. Real Madrid!

Getafe y Real Madrid se enfrentan en el Estadio Coliseum en el marco de la fecha 9 de La Liga. A continuación, sigue el minuto a minuto gracias a 'Bolavip Perú'.

Por Renato Pérez

Getafe vs. Real Madrid por La Liga.
© Madrid Universal.Getafe vs. Real Madrid por La Liga.

Getafe y Real Madrid se enfrentan el día de hoy en el Estadio Coliseum Alfonso Pérez por la fecha 9 de La Liga 2025-26. Claramente, son los merengues quienes cuentan con el enorme favoritismo de quedarse con la victoria y así recuperar el primer lugar en la tabla de posiciones, mientras que el equipo local buscará que respeten la casa y pensar en que un resultado positivo es muy posible.

En cuanto a cómo llegan los equipos, Getafe cayó 2-1 ante Osasuna, empató 1-1 frente a Levante e igualó 1-1 ante Alavés. Hablando de Real Madrid, los dirigidos por Xabi Alonso vencieron 3-1 a Villarreal en el Estadio Santiago Bernabéu, perdieron 5-2 ante Atlético de Madrid en el derby y golearon 1-4 a a Levante. Es así que en la previa se espera un muy buen partido el día de hoy.

¿A qué hora juegan Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga 2025-26?

  • 14:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 22:00 | España
  • 16:00 | Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 15:00 | Venezuela y Bolivia
  • 13:00 | México

¿Dónde ver Getafe vs. Real Madrid por la fecha 9 de La Liga ?

  • Sudamérica | DSports y DGO
  • México | Sky Sports
  • Estados Unidos | ESPN Deportes
  • España | M+ La Liga

¡Sigue el minuto a minuto del Getafe vs. Real Madrid por La Liga 2025-26!

