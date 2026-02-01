Real Madrid 1-1 Rayo Vallecano EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía ESPN y Disney+: gol de Jorge de Frutos

No te pierdas el gran duelo entre Real Madrid y Rayo Vallecano por la jornada 22 de LaLiga. Sigue todas las incidencias del partido minuto a minuto en Bolavip Perú.

La derrota por 4-2 frente ante Benfica y quedar en los playoffs de la Champions League representaron duros golpes para el madridismo. Por eso, vencer al Rayo Vallecano resulta clave para mostrar el compromiso del plantel con los objetivos del club y su respaldo a Álvaro Arbeloa.

El brasileño arranca el partido con mucha energía y, tras imponerse por la banda, se acerca a la grada para animar a sus compañeros.

Luego de dejar atrás a la defensa, Ilias Akhomach sacó un disparo que se fue desviado, pero generó peligro en el área local.

El volante inglés sintió un tirón y tuvo que salir del campo de juego apenas a los 10 minutos de juego.

Vinicius Jr. sorprende con un potente remate que supera a la defensa y pone en ventaja al Real Madrid en la primera mitad.

El conjunto 'merengue' domina por completo la posesión y busca el segundo tanto que le permita jugar con mayor tranquilidad.

Un control exquisito de Vinicius desarma a la defensa y, tras asistir a Brahim Díaz, el Real Madrid vuelve a aproximarse al arco rival.

El ataque del Real Madrid desperdicia una oportunidad clara de ir al descanso con dos goles de ventaja. Un pase de Brahim Díaz dejó a Kylian Mbappé solo frente al arco, pero el delantero no pudo concretar.

El Real Madrid se marcha a los vestuarios con ventaja en el marcador gracias al gol de Vinicius Jr.

Tras una supuesta falta contra Kylian Mbappé, desde el banquillo del cuadro 'merengue' piden penal. Sin embargo, el árbitro dice que no hay nada.

Apenas iniciado el segundo tiempo, Rayo Vallecano armó una gran jugada colectiva que terminó en el 1-1 gracias al tanto de Jorge de Frutos.

Luego de haber dejado en el camino al arquero rival, el delantero francés no calculó bien y estampó el balón contra el travesaño.

Hoy, domingo 1 de febrero, en el marco de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, Real Madrid buscará una victoria ante Rayo Vallecano, ya que esto le permitiría quedar a solo un punto del Barcelona y, además, apaciguaría las críticas tras el bajo rendimiento mostrado en la Champions League. El partido comenzará a las 8:00 horas de Perú y podrá verse por ESPN y Disney Plus vía streaming.