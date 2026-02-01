Hoy, domingo 1 de febrero, en el marco de la jornada 22 de LaLiga EA Sports, Real Madrid buscará una victoria ante Rayo Vallecano, ya que esto le permitiría quedar a solo un punto del Barcelona y, además, apaciguaría las críticas tras el bajo rendimiento mostrado en la Champions League. El partido comenzará a las 8:00 horas de Perú y podrá verse por ESPN y Disney Plus vía streaming.
Real Madrid 1-1 Rayo Vallecano EN VIVO y GRATIS por LALIGA 2025-26 vía ESPN y Disney+: gol de Jorge de Frutos
Ambos equipos buscarán sumar de a tres en el estadio Santiago Bernabéu. Conoce todos los detalles del vibrante duelo.
71' Dura falta contra Vinicius Jr.
Tiro libre peligroso a favor del Real Madrid, que busca anotar el 2-1.
67' ¡Palo de Kylian Mbappé!
Luego de haber dejado en el camino al arquero rival, el delantero francés no calculó bien y estampó el balón contra el travesaño.
62' No la pasa bien el Real Madrid
Kylian Mbappé intenta un regate dentro del área del Rayo Vallecano, pero la defensa logra despejar el balón a tiempo.
54' Vinicius pide penal
Una acción dentro del área rival deja a Vinicius Jr. en el suelo, fuera del terreno de juego.
53' Tarjeta amarilla para Rayo Vallecano
Gerard Gumbau, del Rayo Vallecano, es amonestado con tarjeta amarilla por una falta.
48' ¡GOOOL DE RAYO VALLECANO!
Apenas iniciado el segundo tiempo, Rayo Vallecano armó una gran jugada colectiva que terminó en el 1-1 gracias al tanto de Jorge de Frutos.
46' ¡Piden penal para el Real Madrid!
Tras una supuesta falta contra Kylian Mbappé, desde el banquillo del cuadro 'merengue' piden penal. Sin embargo, el árbitro dice que no hay nada.
¡Inició el segundo tiempo!
Ya se juega la segunda mitad del encuentro.
45+3' ¡Final del primer tiempo!
El Real Madrid se marcha a los vestuarios con ventaja en el marcador gracias al gol de Vinicius Jr.
42' ¡UFF! Real Madrid sigue cerca del 2-0
El ataque del Real Madrid desperdicia una oportunidad clara de ir al descanso con dos goles de ventaja. Un pase de Brahim Díaz dejó a Kylian Mbappé solo frente al arco, pero el delantero no pudo concretar.
34' Rayo Vallecano busca igualar acciones
Tras varios pases dentro de su propia área, Álvaro García dispara a portería, pero Thibaut Courtois detiene el balón con facilidad.
31' Brahim Díaz fue en busca del segundo
Un control exquisito de Vinicius desarma a la defensa y, tras asistir a Brahim Díaz, el Real Madrid vuelve a aproximarse al arco rival.
26' Real Madrid es dueño absoluto del balón
El conjunto 'merengue' domina por completo la posesión y busca el segundo tanto que le permita jugar con mayor tranquilidad.
18' El Madrid estuvo cerca de anotar el 2-0
Arda Güler conduce el balón, deja atrás a la defensa y saca un fuerte remate rasante que impacta en el poste izquierdo.
14' ¡GOOOL DEL REAL MADRID!
Vinicius Jr. sorprende con un potente remate que supera a la defensa y pone en ventaja al Real Madrid en la primera mitad.
8' ¡Sale lesionado Jude Bellingham!
El volante inglés sintió un tirón y tuvo que salir del campo de juego apenas a los 10 minutos de juego.
5' Rayo Vallecano genera peligro en área rival
Luego de dejar atrás a la defensa, Ilias Akhomach sacó un disparo que se fue desviado, pero generó peligro en el área local.
1' Vinicius pide el aliento de la hinchada
El brasileño arranca el partido con mucha energía y, tras imponerse por la banda, se acerca a la grada para animar a sus compañeros.
¡Inició el partido!
Ya se juega el duelo en el Santiago Bernabéu.
Ambos equipos ya están en el campo de juego
Todo listo para que inicie el duelo entre Real Madrid y Rayo Vallecano.
Partido se jugará con techo cerrado
El Real Madrid optó por cerrar el techo del estadio Santiago Bernabéu para el encuentro frente al Rayo Vallecano.
¡Va quedando todo listo para el arranque!
¡Sale a calentar Rayo Vallecano!
¿Cómo llega el Real Madrid?
La derrota por 4-2 frente ante Benfica y quedar en los playoffs de la Champions League representaron duros golpes para el madridismo. Por eso, vencer al Rayo Vallecano resulta clave para mostrar el compromiso del plantel con los objetivos del club y su respaldo a Álvaro Arbeloa.
Así fue la llegada del Real Madrid al Santiago Bernabéu
Últimos enfrentamientos entre ambos equipos
- Rayo Vallecano 0-0 Real Madrid / LaLiga 2025-26
- Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano / LaLiga 2024-25
- Rayo Vallecano 3-3 Real Madrid / LaLiga 2024-25
- Rayo Vallecano 1-1 Real Madrid / Laliga 2023-24
- Real Madrid 0-0 Rayo Vallecano / LaLiga 2023-24
¡Alineación confirmada de Rayo Vallecano!
Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Novel Mendy, Pep Chavarría; Ilias Akhomach, Pathé Ciss, Isi Palazón, Gerard Gumbau, Álvaro García; Jorge De Frutos.
¡Alineación confirmada del Real Madrid!
Thibaut Courtois; Federico Valverde, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga; Arda Güler, Aurélien Tchouaméni, Franco Mastantuono, Jude Bellingham; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Real Madrid y Rayo Vallecano!
