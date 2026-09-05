Schalke 04 vs. Bayern Múnich con Luis Díaz: hora, alineaciones y dónde ver por TV y streaming online

Schalke 04 recibe a Bayern Múnich por la Bundesliga 2026-27. Revisa horarios, las señales disponibles y las posibles alineaciones, con Luis Díaz entre los probables titulares del cuadro bávaro.

El Schalke 04 recibe al Bayern Múnich este sábado 5 de septiembre en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, por la segunda fecha de la Bundesliga 2026-27. El partido inicia a las 11:30 a. m. (hora peruana) y marca el primer partido de Bundesliga del Schalke como local en este estadio en más de tres años.

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El equipo de Miron Muslic viene de perder 0-3 ante el Augsburg en su estreno en la Bundesliga. El Bayern, por su parte, viene de vencer 4-1 al Osnabrück en la DFB-Pokal, suma cinco triunfos en sus últimos cinco partidos y además ocupa el primer lugar de la tabla, mientras que el Schalke aparece en el 17.º puesto.

Luis Díaz figura entre los probables titulares del Bayern para este encuentro. El colombiano llega tras marcar en el 5-1 ante el Stuttgart y participar en la jugada del gol de Tom Bischof frente al Osnabrück.

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¿Dónde ver EN VIVO Schalke 04 vs. Bayern Múnich?

El partido entre el Schalke 04 y el Bayern Múnich, que se juega en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, se puede ver en vivo por TV y streaming online. Conoce las distintas señales de transmisión para este encuentro:

Perú y toda Sudamérica (con excepción de Argentina y Chile): ESPN , Disney+ Premium

, Argentina: ESPN 2 , Disney+ Premium

, Chile: ESPN Premium , Disney+ Premium

, México: FOX México , FOX One

, Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , USA Network , fuboTV

, , , España: DAZN

¿A qué hora se juega Schalke 04 vs. Bayern Múnich?

Schalke 04 vs. Bayern Múnich, duelo de la Bundesliga que se juega este sábado 5 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 A.M.

México: 10:30 A.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 P.M.

Estados Unidos: 9:30 A.M. (PT) y 12:30 P.M. (ET)

y España y Alemania: 6:30 P.M.

Posibles alineaciones para Schalke 04 vs. Bayern Múnich

SCHALKE 04 (3-4-2-1):

Loris Karius; Timo Becker, Nikola Katic, Hasan Kuruçay; Junior Dina Ebimbe, Soufiane El-Faouzi, Satoshi Tanaka, Robin Gosens; Kenan Karaman, Adil Aouchiche; y Edin Dzeko. DT: Miron Muslic.

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BAYERN MÚNICH (4-2-3-1):

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

DATOS CLAVE

Schalke 04 vs. Bayern Múnich juegan este sábado 5 de septiembre por Bundesliga.

juegan este sábado 5 de septiembre por Bundesliga. Luis Díaz figura como probable titular del Bayern tras marcar ante Stuttgart.

figura como probable titular del Bayern tras marcar ante Stuttgart. ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido en vivo para Sudamérica.