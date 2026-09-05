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Schalke 04 vs. Bayern Múnich con Luis Díaz: hora, alineaciones y dónde ver por TV y streaming online

Schalke 04 recibe a Bayern Múnich por la Bundesliga 2026-27. Revisa horarios, las señales disponibles y las posibles alineaciones, con Luis Díaz entre los probables titulares del cuadro bávaro.

Luis Díaz dice presente en el duelo entre Schalke 04 y Bayern Múnich.
© IA GeminiLuis Díaz dice presente en el duelo entre Schalke 04 y Bayern Múnich.

El Schalke 04 recibe al Bayern Múnich este sábado 5 de septiembre en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, por la segunda fecha de la Bundesliga 2026-27. El partido inicia a las 11:30 a. m. (hora peruana) y marca el primer partido de Bundesliga del Schalke como local en este estadio en más de tres años.

El equipo de Miron Muslic viene de perder 0-3 ante el Augsburg en su estreno en la Bundesliga. El Bayern, por su parte, viene de vencer 4-1 al Osnabrück en la DFB-Pokal, suma cinco triunfos en sus últimos cinco partidos y además ocupa el primer lugar de la tabla, mientras que el Schalke aparece en el 17.º puesto.

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Luis Díaz figura entre los probables titulares del Bayern para este encuentro. El colombiano llega tras marcar en el 5-1 ante el Stuttgart y participar en la jugada del gol de Tom Bischof frente al Osnabrück.

¿Dónde ver EN VIVO Schalke 04 vs. Bayern Múnich?

El partido entre el Schalke 04 y el Bayern Múnich, que se juega en el VELTINS-Arena de Gelsenkirchen, se puede ver en vivo por TV y streaming online. Conoce las distintas señales de transmisión para este encuentro:

  • Perú y toda Sudamérica (con excepción de Argentina y Chile): ESPN, Disney+ Premium
  • Argentina: ESPN 2, Disney+ Premium
  • Chile: ESPN Premium, Disney+ Premium
  • México: FOX México, FOX One
  • Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, USA Network, fuboTV
  • España: DAZN
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¿A qué hora se juega Schalke 04 vs. Bayern Múnich?

Schalke 04 vs. Bayern Múnich, duelo de la Bundesliga que se juega este sábado 5 de setiembre, tiene los siguientes horarios en cada país:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 11:30 A.M.
  • México: 10:30 A.M.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 12:30 P.M.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 1:30 P.M.
  • Estados Unidos: 9:30 A.M. (PT) y 12:30 P.M. (ET)
  • España y Alemania: 6:30 P.M.

Posibles alineaciones para Schalke 04 vs. Bayern Múnich

  • SCHALKE 04 (3-4-2-1):

Loris Karius; Timo Becker, Nikola Katic, Hasan Kuruçay; Junior Dina Ebimbe, Soufiane El-Faouzi, Satoshi Tanaka, Robin Gosens; Kenan Karaman, Adil Aouchiche; y Edin Dzeko. DT: Miron Muslic.

  • BAYERN MÚNICH (4-2-3-1):

Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

DATOS CLAVE

  • Schalke 04 vs. Bayern Múnich juegan este sábado 5 de septiembre por Bundesliga.
  • Luis Díaz figura como probable titular del Bayern tras marcar ante Stuttgart.
  • ESPN y Disney+ Premium transmitirán el partido en vivo para Sudamérica.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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