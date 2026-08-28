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Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Stuttgart con Luis Díaz: hora, alineaciones, canales de TV y streaming online

La Bundesliga inicia su temporada 2026/2027 con el partido del campeón. Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena a Stuttgart. Mira todos los detalles del encuentro.

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich.
© Getty ImagesLuis Díaz, figura de Bayern Múnich.

Bayern Múnich recibe a Stuttgart este viernes 28 de agosto de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, en el estreno de la Bundesliga 2026/2027. El encuentro se juega desde la 1:30 p. m. de Perú y marca el inicio de la defensa del título para el cuadro bávaro.

El equipo dirigido por Vincent Kompany llega a este estreno liguero luego de vencer por 2-1 al Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, antes de volver a competir por la Bundesliga. Ya sin el peruano Felipe Chávez, Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise lideran al equipo campeón.

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Por su parte, Stuttgart afronta su debut tras golear por 4-0 al Hansa Rostock en la DFB-Pokal. Además, el conjunto de Sebastian Hoeness llega con una novedad importante: Deniz Undav fue nombrado nuevo capitán antes del comienzo de la temporada.

¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs Stuttgart?

El partido entre Bayern Múnich y Stuttgart, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich, se puede ver en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro en cada país:

  • Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Disney+ Premium
  • Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+, Vivo Play
  • México: FOX, FOX One
  • Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fandango, fuboTV
  • España: DAZN
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¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs Stuttgart?

Bayern Múnich vs. Stuttgart, duelo de la Bundesliga que se disputa este viernes 28 de agosto, tiene los siguientes horarios:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 1:30 P.M.
  • México: 12:30 P.M.
  • Chile, Bolivia y Venezuela: 2:30 P.M.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:30 P.M.
  • Estados Unidos: 11:30 A.M. (PT) y 2:30 P.M. (ET)
  • España y Alemania: 8:30 P.M.

Probables alineaciones de Bayern Múnich y Stuttgart

Estas son las posibles formaciones para el partido de este viernes (aún no confirmadas):

  • Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Michael Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
  • Stuttgart: Fabian Bredlow; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Maximilian Mittelstädt; Grischa Prömel, Angelo Stiller; Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Tiago Tomás; Dženan Pejčinović. DT: Sebastian Hoeness.

DATOS CLAVE

  • Bayern Múnich y Stuttgart abren la Bundesliga el 28 de agosto en Múnich.
  • Disney+ Premium transmite el encuentro en vivo para Sudamérica a la 1:30 p.m.
  • Luis Díaz y Harry Kane lideran al Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany.
Hugo Avalos
Hugo Avalos
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