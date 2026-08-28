Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Stuttgart con Luis Díaz: hora, alineaciones, canales de TV y streaming online

Bayern Múnich recibe a Stuttgart este viernes 28 de agosto de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, en el estreno de la Bundesliga 2026/2027. El encuentro se juega desde la 1:30 p. m. de Perú y marca el inicio de la defensa del título para el cuadro bávaro.
El equipo dirigido por Vincent Kompany llega a este estreno liguero luego de vencer por 2-1 al Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, antes de volver a competir por la Bundesliga. Ya sin el peruano Felipe Chávez, Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise lideran al equipo campeón.
Por su parte, Stuttgart afronta su debut tras golear por 4-0 al Hansa Rostock en la DFB-Pokal. Además, el conjunto de Sebastian Hoeness llega con una novedad importante: Deniz Undav fue nombrado nuevo capitán antes del comienzo de la temporada.
¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs Stuttgart?
El partido entre Bayern Múnich y Stuttgart, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich, se puede ver en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro en cada país:
- Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Disney+ Premium
- Brasil: SporTV, Globoplay, Zapping, IT tv Plus, Claro TV+, SportyNet, Sky+, Vivo Play
- México: FOX, FOX One
- Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Fandango, fuboTV
- España: DAZN
¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs Stuttgart?
Bayern Múnich vs. Stuttgart, duelo de la Bundesliga que se disputa este viernes 28 de agosto, tiene los siguientes horarios:
- Perú, Colombia y Ecuador: 1:30 P.M.
- México: 12:30 P.M.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 2:30 P.M.
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3:30 P.M.
- Estados Unidos: 11:30 A.M. (PT) y 2:30 P.M. (ET)
- España y Alemania: 8:30 P.M.
Probables alineaciones de Bayern Múnich y Stuttgart
Estas son las posibles formaciones para el partido de este viernes (aún no confirmadas):
- Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Michael Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.
- Stuttgart: Fabian Bredlow; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Maximilian Mittelstädt; Grischa Prömel, Angelo Stiller; Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Tiago Tomás; Dženan Pejčinović. DT: Sebastian Hoeness.
DATOS CLAVE
- Bayern Múnich y Stuttgart abren la Bundesliga el 28 de agosto en Múnich.
- Disney+ Premium transmite el encuentro en vivo para Sudamérica a la 1:30 p.m.
- Luis Díaz y Harry Kane lideran al Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany.