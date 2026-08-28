Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs. Stuttgart con Luis Díaz: hora, alineaciones, canales de TV y streaming online

La Bundesliga inicia su temporada 2026/2027 con el partido del campeón. Bayern Múnich recibe en el Allianz Arena a Stuttgart. Mira todos los detalles del encuentro.

Bayern Múnich recibe a Stuttgart este viernes 28 de agosto de 2026 en el Allianz Arena de Múnich, en el estreno de la Bundesliga 2026/2027. El encuentro se juega desde la 1:30 p. m. de Perú y marca el inicio de la defensa del título para el cuadro bávaro.

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El equipo dirigido por Vincent Kompany llega a este estreno liguero luego de vencer por 2-1 al Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, antes de volver a competir por la Bundesliga. Ya sin el peruano Felipe Chávez, Luis Díaz junto a Harry Kane y Michael Olise lideran al equipo campeón.

Por su parte, Stuttgart afronta su debut tras golear por 4-0 al Hansa Rostock en la DFB-Pokal. Además, el conjunto de Sebastian Hoeness llega con una novedad importante: Deniz Undav fue nombrado nuevo capitán antes del comienzo de la temporada.

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¿Dónde ver EN VIVO Bayern Múnich vs Stuttgart?

El partido entre Bayern Múnich y Stuttgart, que se disputa en el Allianz Arena de Múnich, se puede ver en vivo por TV y streaming online. Mira dónde ver el encuentro en cada país:

Perú y toda Sudamérica (excepto Brasil): Disney+ Premium

Brasil: SporTV , Globoplay , Zapping , IT tv Plus , Claro TV+ , SportyNet , Sky+ , Vivo Play

, , , , , , , México: FOX , FOX One

, Estados Unidos: Telemundo , Telemundo Deportes En Vivo , Fandango , fuboTV

, , , España: DAZN

¿A qué hora se juega Bayern Múnich vs Stuttgart?

Bayern Múnich vs. Stuttgart, duelo de la Bundesliga que se disputa este viernes 28 de agosto, tiene los siguientes horarios:

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Perú, Colombia y Ecuador: 1:30 P.M.

México: 12:30 P.M.

Chile, Bolivia y Venezuela: 2:30 P.M.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 3 :30 P.M.

Estados Unidos: 11:30 A.M. (PT) y 2:30 P.M. (ET)

España y Alemania: 8:30 P.M.

Probables alineaciones de Bayern Múnich y Stuttgart

Estas son las posibles formaciones para el partido de este viernes (aún no confirmadas):

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Josip Stanisic, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Michael Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Manuel Neuer; Josip Stanisic, Kim Min-jae, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich; Michael Olise, Nathaniel Brown, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany. Stuttgart: Fabian Bredlow; Josha Vagnoman, Finn Jeltsch, Julian Chabot, Maximilian Mittelstädt; Grischa Prömel, Angelo Stiller; Bilal El Khannouss, Deniz Undav, Tiago Tomás; Dženan Pejčinović. DT: Sebastian Hoeness.

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