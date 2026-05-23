Tras la despedida a Dani Carvajal, las 8 opciones que tiene Real Madrid para el lateral derecho

Dani Carvajal dejará el Real Madrid y ya se conocieron las opciones que tienen en España para poder encontrar el reemplazo ideal.

Dani Carvajal es una de las leyendas en el conjunto del Real Madrid, el cual jugó su último partido en el Santiago Bernabéu en la victoria ante el Athletic. Recibiendo un gran homenaje en un partido especial que se dio este fin de semana. No obstante, ahora se comienza a hablar de sus reemplazantes.

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La idea que se contempla es la de Trent Alexander-Arnold tenga a un competidor en el puesto. Por esa razón se han conocido hasta un total de 8 jugadores que podrían entrar en la lucha por vestirse de ‘blanco’ la siguiente temporada.

Dani Carvajal se despide del Real Madrid (Foto: Getty).

Las 8 opciones para lateral derecho en el Real Madrid

En la lista se puede encontrar nombres como Diego Dalot, quien es posiblemente uno de los jugadores que gusta más a José Mourinho. Quien tendrá una nueva etapa en el cuadro ‘Blanco’ y que posiblemente busque jugadores que tengan más sus características de juego.

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Otro de los grandes conocidos es Denzel Dumfries, jugador que viene de salir campeón con el Inter Milán. Jugador que posiblemente pueda aportar experiencia por la banda y que tiene una gran velocidad para generar peligro e ida y vuelta.

Denzel Dumfries campeón con el Inter Milán (Foto: Getty).

En el Tottenham Hotspur está otro de los que interesan en Madrid. Pedro Porro podría ser útil a nivel defensivo, es bastante agresivo a la hora de ir al balón, con buena capacidad para centrar y con una energía importante. Es lo que podría ser una buena opción para pelear el lugar.

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Los candidatos a lateral derecho:

Diego Dalot (Manchester United)

Michael Kayode (Brentford)

Denzel Dumfries (Inter Milán)

Pedro Porro (Tottenham Hotspur)

Vanderson (AS Mónaco)

Iván Fresneda (Sporting Club)

David Jiménez (Real Madrid Castilla)

Jesús Fortea (Real Madrid Castilla)

Datos Claves