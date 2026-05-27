Lo consideran el próximo Neymar y el Barcelona está detrás de sus pasos para ficharlo

El cuadro de FC Barcelona se encuentra en la búsqueda del nuevo Neymar y están dispuestos a hacer una tremenda apuesta.

Los equipos europeos ya han comenzado a moverse para poder fichar a los mejores jugadores pensando en la próxima temporada. En este caso, el FC Barcelona lo que está viendo es el poder tener a una futura promesa en su club. Le dicen que será el próximo Neymar y por esa razón están buscando ficharlo.

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Su nombre es Gabriel Veneno y juega en el Atlético Mineiro. Es un gran talento de tan solo 16 años de edad y es catalogado como el próximo Neymar. Así lo dio a conocer el medio Transfer News Live. El cual dio a conocer que los ‘Blaugranas’ están dispuestos a apostar por este elemento.

Gabriel Veneno (Foto: Transfer News Live).

Por ahora el cuadro de España está viendo la posibilidad de pagar la suma de 20 millones de euros para poder asegurar su firma. Eso sí, también incluirían bonos para poder hacer este movimiento lo más rápido posible. La intensión es poder completar la negociación lo más pronto posible.

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¿Cómo le fue a Neymar en el FC Barcelona?

Si hay un jugador que tenía todo para triunfar varios años en el FC Barcelona ese era Neymar. Pero terminó yéndose antes de tiempo al PSG, en donde si bien logró varios títulos. No pudo dominar Europa como era que se esperaba cuando jugaba en el cuadro ‘Culé’.

Neymar celebrando (Foto: Getty).

Si vemos sus números en el Barcelona, ‘Ney’ consiguió disputar un total de 186 partidos, hizo 105 goles junto a 76 asistencia, todo lo logró en 15,344 minutos en este club. Siendo el segundo equipo más importante de la carrera del brasileño.

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Con la camiseta ‘Blaugrana’ el astro brasileño logró ganar una Champions League, también 2 Ligas de España, 1 Mundial de Clubes, 3 Copa del Rey y 1 Supercopa de España.

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