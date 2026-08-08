Triangular del FC Barcelona ante Nottingham Forest y Udinese: horarios y dónde ver EN VIVO por TV y streaming online

Barcelona participa de la Friuli Venezia Giulia Cup, que se disputa este sábado 8 de agosto en Udine, Italia, con tres encuentros amistosos de pretemporada en una misma jornada.

FC Barcelona, Nottingham Forest y Udinese protagonizan este sábado 8 de agosto de 2026 un triangular como parte de los partidos amistosos internacionales de clubes. Se trata de la disputa por la Friuli Venezia Giulia Cup, que se juega en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia.

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La jornada tendrá tres partidos seguidos: arranca con Udinese vs. Nottingham Forest; a su término, le sigue Nottingham Forest vs. Barcelona; y cierra todo con Udinese vs. Barcelona. Cabe aclarar que no se jugarán los duelos en su totalidad, sino que será un enfrentamiento a un sólo tiempo, es decir, de 45 minutos de juego. Por eso, se juega todo el mismo día.

El Barça viene de empatar 2-2 ante Birmingham City, aunque perdió por penales. El conjunto inglés, en tanto viene de ganarle 2-1 al Portimonense y caer 4-1 ante Sporting CP. Y el club italiano, por su parte, en su último partido, fue derrotado 1-0 por Trabzonspor.

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¿Dónde ver EN VIVO el triangular del Barcelona, Nottingham Forest y Udinese?

El triangular del FC Barcelona, Nottingham Forest y Udinese, correspondiente a la Friuli Venezia Giulia Cup, no tiene transmisión vía TV, pero sí se puede ver por streaming online a través de las siguientes plataformas:

Barça Play: incluido para socios del FC Barcelona.

incluido para socios del FC Barcelona. Culers Premium: opción de acceso para aficionados que no sean socios, pero aficionados del Barça. Se pueden suscribir como miembros por un total de 39,99 euros anuales o una membresía mensual de 2 euros al mes.

opción de acceso para aficionados que no sean socios, pero aficionados del Barça. Se pueden suscribir como miembros por un total de 39,99 euros anuales o una membresía mensual de 2 euros al mes. Canal oficial del FC Barcelona en YouTube: disponible para usuarios con la membresía Premium del canal. Para acceder a ello, el precio es de 3,33 euros al mes o una membresía anual de 29,99 euros.

¿A qué hora se juega el triangular del Barcelona en Perú?

Mira los horarios en cada país para los partidos de este triangular, con la participación de Barcelona, Nottingham Forest y Udinese:

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PAÍSES (Dónde ver) UDINESE VS. NOTTINGHAM FOREST NOTTINGHAM FOREST VS. BARCELONA UDINESE VS. BARCELONA Perú, Colombia y Ecuador 13:00 horas 14:00 horas 15:00 horas México 12:00 horas 13:00 horas 14:00 horas Argentina, Uruguay y Paraguay 15:00 horas 16:00 horas 17:00 horas Chile y Bolivia 14:00 horas 15:00 horas 16:00 horas España 20:00 horas 21:00 horas 22:00 horas

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