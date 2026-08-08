Ferencváros – Real Madrid: hora y dónde ver el amistoso EN VIVO por TV y streaming online

El Real Madrid afronta un nuevo partido de preparación en su pretemporada 2026-27. Se enfrenta al Ferencváros este sábado 8 de agosto en un amistoso internacional.

El Ferencváros y el Real Madrid se enfrentan este sábado 8 de agosto de 2026 en un amistoso internacional programado para las 12:00 p. m. (hora peruana). El duelo forma parte de los amistosos internacionales de clubes y se juega en el Groupama Arena de Budapest, Hungría.

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El Real Madrid asume este compromiso como una prueba en su preparación para la temporada 2026-27. Llega luego de igualar 2-2 ante Fiorentina el pasado 1 de agosto, donde anotaron Endrick y Alexis Ciria.

En tanto, el Ferencváros ya inició su temporada tanto en el fútbol húngaro como en la fase previa de la Europa League. De hecho, viene de vencer 1-0 al Górnik Zabrze el pasado 5 de agosto por el partido de ida de la tercera ronda de clasificación al certamen continental.

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¿Dónde ver EN VIVO Ferencváros vs. Real Madrid?

El partido amistoso entre Ferencváros y Real Madrid, que se disputa en el Groupama Arena de Budapest, Hungría, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:

Perú: ESPN, Disney+ Premium , DSports y DGO

ESPN, , DSports y DGO Argentina: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO

ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO Chile: ESPN 5, Disney+ Premium, DSports y DGO

ESPN 5, Disney+ Premium, DSports y DGO Colombia: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO

ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO Ecuador: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO

ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO México, Centroamérica y Caribe: Disney+ Premium

Disney+ Premium Estados Unidos: CBS Sports Network y fuboTV

CBS Sports Network y fuboTV España: Real Madrid TV

¿A qué hora se juega Ferencváros vs. Real Madrid?

Ferencváros vs. Real Madrid, duelo amistoso que se juega este sábado 8 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:

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Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.

12:00 p. m. México (Ciudad de México): 11:00 a. m.

11:00 a. m. Chile: 1:00 p. m.

1:00 p. m. Argentina: 2:00 p. m.

2:00 p. m. España: 7:00 p. m.

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