Ferencváros – Real Madrid: hora y dónde ver el amistoso EN VIVO por TV y streaming online

El Ferencváros y el Real Madrid se enfrentan este sábado 8 de agosto de 2026 en un amistoso internacional programado para las 12:00 p. m. (hora peruana). El duelo forma parte de los amistosos internacionales de clubes y se juega en el Groupama Arena de Budapest, Hungría.
El Real Madrid asume este compromiso como una prueba en su preparación para la temporada 2026-27. Llega luego de igualar 2-2 ante Fiorentina el pasado 1 de agosto, donde anotaron Endrick y Alexis Ciria.
En tanto, el Ferencváros ya inició su temporada tanto en el fútbol húngaro como en la fase previa de la Europa League. De hecho, viene de vencer 1-0 al Górnik Zabrze el pasado 5 de agosto por el partido de ida de la tercera ronda de clasificación al certamen continental.
¿Dónde ver EN VIVO Ferencváros vs. Real Madrid?
El partido amistoso entre Ferencváros y Real Madrid, que se disputa en el Groupama Arena de Budapest, Hungría, cuenta con transmisión por TV y streaming online. Mira dónde verlo en cada país:
- Perú: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO
- Argentina: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO
- Chile: ESPN 5, Disney+ Premium, DSports y DGO
- Colombia: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO
- Ecuador: ESPN, Disney+ Premium, DSports y DGO
- México, Centroamérica y Caribe: Disney+ Premium
- Estados Unidos: CBS Sports Network y fuboTV
- España: Real Madrid TV
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¿A qué hora se juega Ferencváros vs. Real Madrid?
Ferencváros vs. Real Madrid, duelo amistoso que se juega este sábado 8 de agosto, tiene los siguientes horarios en cada país:
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:00 p. m.
- México (Ciudad de México): 11:00 a. m.
- Chile: 1:00 p. m.
- Argentina: 2:00 p. m.
- España: 7:00 p. m.
DATOS CLAVE
- Real Madrid enfrenta a Ferencváros este 8 de agosto en Budapest.
- El encuentro se transmitirá por Disney+, ESPN, DSports y Real Madrid TV.
- Real Madrid viene de empatar 2-2 ante Fiorentina el pasado 1 de agosto.