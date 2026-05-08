¿ESPN o DirecTV? Confirman canal de TV en Perú para ver el Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid por LaLiga

El Barça y el Real se enfrentan en el Camp Nou este domingo. Si el conjunto catalán gana o empata, se consagra en LaLiga.

FC Barcelona y Real Madrid disputarán este domingo 10 de mayo una nueva edición del Clásico de España, esta vez, correspondiente a la fecha 35 de LaLiga 2025-26. No se trata de un derbi más, sino que puede definirse el título del certamen en favor del Barça. ¿Dónde se podrá ver este duelo en la TV de Perú?

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El Clásico de España llega en un momento particular con la definición del título de LaLiga, pero también con la crisis del Real Madrid que ha quedado a la vista del mundo con la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Ante esto, Barcelona tiene una gran oportunidad para agrandar el mal momento ‘merengue’.

Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde fueron sancionados por Real Madrid (Composición Bolavip).

Con una victoria o un empate, el equipo de Hansi Flick podrá festejar en el Camp Nou el título de LaLiga. Real Madrid deberá ganar para evitarlo y continuar con chances de arrebatarle el campeonato. La diferencia, antes de este derbi, es de once puntos (88 ante 77) con doce en juego.

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¿Qué canal de TV en Perú pasa el Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid?

Debido a los derechos de transmisión en Sudamérica, en esta ocasión, el Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se transmitirá por el canal de TV DSports de DirecTV. En el juego anterior entre ambos equipos por LaLiga se pudo ver por ESPN (y por la plataforma Disney+), pero ahora cambia.

Así, en Perú y en toda Sudamérica, esta edición del Derbi de España se podrá ver por el canal 610 y 1610 en el paquete HD de DSports en TV. En tanto, también irá por la plataforma DGO, también perteneciente a DirecTV.

Al ser derechos compartidos entre dos cadenas importantes de Sudamérica, cada uno tiene la transmisión en vivo de un Clásico por temporada. Para este partido en el Camp Nou, DSports prepara una cobertura especial, ya que el narrador Pablo Giralt y el comentarista Juan Pablo Varsky estarán en dicho estadio para contar todo lo que se pase en el partido. En el campo de juego también estarán Nacho Peña y Diego Korol.

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¡#ElClasico desde el el lugar de los hechos!



🎙️ @giraltpablo y Juan Pablo Varsky viajarán a Barcelona, para transmitir in situ, el clásico entre el FC Barcelona y el Real Madrid.



🎤 A ellos, se unirán los habituales reporteros @diegokorol10 y @NachitoTV.



📺 Exclusivo @DSports pic.twitter.com/S0OkPh5tL6 — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) May 5, 2026

Día y hora del Clásico FC Barcelona vs. Real Madrid

El Clásico entre FC Barcelona y Real Madrid se jugará este domingo 10 de mayo desde el Estadio Camp Nou de Barcelona por la fecha 35 de LaLiga 2025-26. El horario de inicio está estipulado para las 14:00 horas de Lima, Perú (GMT-5).

¿Qué resultado necesita FC Barcelona ante Real Madrid para ser campeón de LaLiga?

Para ser campeón de LaLiga 2025-26, FC Barcelona debe ganar o empatar ante Real Madrid en el Derbi de este domingo. Es que con la victoria llegará a 91 puntos y con el empate a 89, mientras que los ‘Merengues’ quedarán con 77 tantos.

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Por ende, la diferencia podría subir, como mínimo, a 12 puntos de ventaja (14 si gana el Barça), lo que haría imposible que el Real pueda alcanzar al conjunto catalán (quedarían 9 puntos en juego).

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