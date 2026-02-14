Es tendencia:
Video: Luis Díaz brilla con asistencia y Kane remata con golazo en Werder Bremen vs. Bayern

El delantero colombiano continúa sumando asistencias y su presencia en el campo es cada vez más importante.

Por Nicole Cueva

Asistencia de Luis Díaz y gol de Harry Kane.
© Bayern MúnichAsistencia de Luis Díaz y gol de Harry Kane.

Luis Díaz arrancó como titular en el duelo entre Bayern Múnich y Werder Bremen por la Bundesliga y fue clave al generar la asistencia que permitió a Harry Kane marcar el gol del partido.

El cuadro ‘bávaro’ tomó la delantera con rapidez, consiguiendo dos goles de ventaja antes de los 30 minutos, ambos obra de Harry Kane. El primero llegó desde un penal provocado por Karl, mientras que el segundo fue una auténtica joya del ‘9’ tras una gran asistencia del colombiano.

Así fue la asistencia de Luis Díaz y el golazo de Kane

Luis Díaz habilitó a Harry Kane fuera del área, y el delantero inglés aprovechó su potente disparo para así, colocar el balón junto al poste, firmando el 2-0.

Con esta acción, ‘Lucho’ alcanzó su asistencia número 16 en lo que va de la temporada, que se suman a los 21 goles que ya había anotado hasta el momento.

DATOS CLAVES

  • Luis Díaz registró su asistencia número 16 de la temporada en el triunfo del Bayern Múnich.
  • El delantero Harry Kane anotó dos goles antes del minuto 30 frente al Werder Bremen.
  • Luis Díaz acumula 21 goles anotados en la presente campaña con el cuadro bávaro.
Nicole Cueva
