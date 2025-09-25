Es tendencia:
logotipo del encabezado
Bundesliga

Bayern Múnich vs. Werder Bremen: A qué hora y dónde ver en vivo partido por la fecha 5 de la Bundesliga 2025-26

Bayern Múnich, líder de la Bundesliga, abre la fecha 5 ante Werder Bremen en el Allianz Arena. Mira horario y por dónde mirar el encuentro.

Por Hugo Avalos

Luis Díaz, figura del Bayern Múnich.
© Getty ImagesLuis Díaz, figura del Bayern Múnich.

Bayern Múnich se enfrenta este viernes 26 de setiembre al Werder Bremen en Allianza Arena. Se trata del partido que da inicio a la fecha 5 de la Bundesliga 2025-26. Los ‘Bávaros’ quieren seguir en lo más alto de la tabla de posiciones y enfrentan a uno de los equipos que está en la parte baja.

Vincent Kompany no piensa en descansos para sus futbolistas, pese a que tiene actividad por la UEFA Champions League la próxima semana (visita al Pafos). Por eso, Bayern Múnich va con lo mejor a disposición. Quiere seguir con puntaje ideal, ya que tiene 12 puntos sobre 12 posibles por sus cuatro victorias en estas cuatro fechas.

Werder Bremen, por su parte, no tuvo un buen arranque de temporada. Ya perdió dos partidos, el último ante Friburgo en la anterior jornada. Con cuatro unidades se ubica en el decimocuarto lugar de la tabla de posiciones y debe ganar para tomar un poco de distancia con la zona de descenso.

Publicidad

Horario del partido Bayern Múnich vs. Werder Bremen por la Bundesliga

Conoce los horarios alrededor del mundo para el partido Bayern Múnich vs. Werder Bremen por la fecha 5 de la Bundesliga 2025-26.

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 01:30 PM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 02:30 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 03:30 PM.
  • Estados Unidos (PT): 11:30 AM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 12:30 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 08:30 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 07:30 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 03:30 AM.
  • China: 02:30 AM.

¿Dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Werder Bremen?

Bayern Múnich vs. Werder Bremen, partido por la fecha 5 de la Bundesliga 2025-26, se puede ver en vivo y en exclusivo por Disney+ para Sudamérica (con excepción de Brasil). En Brasil va por Claro TV+, Vivo Play, Sky+ y Xsports.

Publicidad

En México y Centroamérica, la transmisión del partido corre por cuenta de Sky Sports por TV y de la plataforma Sky+. Y, en Estados Unidos, se puede ver por ESPN Deportes, ESPN 2, ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

Las alineaciones de Bayern Múnich vs. Werder Bremen

BAYERN MÚNICH: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Raphaël Guerreiro; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

WERDER BREMEN: Mio Backhaus; Felix Agu, Karim Coulibaly, Marco Friedl, Yukinari Sugawara; Jens Stage, Senne Lynen; Justin Njinmah, Romano Schmid, Cameron Puertas; Marco Grüll. DT: Horst Steffen.

Publicidad
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
¿Dónde ver en vivo Bayern vs. Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-26?
Fútbol europeo

¿Dónde ver en vivo Bayern vs. Hamburgo por la fecha 3 de la Bundesliga 2025-26?

FC Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: cómo ver por TV y online partido por la Bundesliga
Fútbol europeo

FC Augsburgo vs. Bayern Múnich EN VIVO: cómo ver por TV y online partido por la Bundesliga

Qué canal pasa y cómo ver online en vivo Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Bundesliga 2025-26
Fútbol europeo

Qué canal pasa y cómo ver online en vivo Bayern Múnich vs. RB Leipzig por la Bundesliga 2025-26

Tras eliminación de Alianza: la foto de Trauco que impactó a todos
Copa Sudamericana

Tras eliminación de Alianza: la foto de Trauco que impactó a todos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo