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Villarreal vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la LaLiga

Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 9 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal vs. Elche, LaLiga
Villarreal vs. Elche, LaLiga

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 09:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica.

Villarreal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Elche tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Villarreal perdió 0-1 como visitante ante Real Madrid. El conjunto marcha 11° con 8 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Levante.

Elche viene de empatar 0-0 como local ante Celta. El equipo ocupa el puesto 18 con 6 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Espanyol.

El historial entre Villarreal y Elche

Villarreal y Elche se enfrentaron 22 veces en los últimos años: 9 triunfos de Villarreal, 5 de Elche y 8 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/03/2026Villarreal vs. Elche2-1Primera División
03/01/2026Elche vs. Villarreal1-3Primera División
04/02/2023Elche vs. Villarreal3-1Primera División
04/09/2022Villarreal vs. Elche4-0Primera División
16/01/2022Elche vs. Villarreal1-0Primera División
22/09/2021Villarreal vs. Elche4-1Primera División
06/02/2021Elche vs. Villarreal2-2Primera División
06/12/2020Villarreal vs. Elche0-0Primera División
10/05/2015Villarreal vs. Elche1-0Primera División
03/01/2015Elche vs. Villarreal2-2Primera División

Horario del partido

  • Perú: 09:15 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 07:00 hs
  • Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 11:30 hs
  • Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 14:00 hs
  • Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
  • Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 09:15 hs
  • Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 11:30 hs
  • Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs
  • Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs

En síntesis

  • Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
  • El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
  • Villarreal suma 8 puntos en el torneo.
  • Elche suma 6 puntos en el torneo.
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