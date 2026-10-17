Villarreal vs. Elche: horario y dónde ver en vivo y online en Perú, por la jornada 9 de la LaLiga

Villarreal recibe a Elche este sábado 17 de octubre desde las 09:15 hora de Perú. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica.
Villarreal llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Elche tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Villarreal perdió 0-1 como visitante ante Real Madrid. El conjunto marcha 11° con 8 puntos. Antes ganó 3-1 como local ante Levante.
Elche viene de empatar 0-0 como local ante Celta. El equipo ocupa el puesto 18 con 6 puntos. Antes ganó 3-1 como visitante ante Espanyol.
El historial entre Villarreal y Elche
Villarreal y Elche se enfrentaron 22 veces en los últimos años: 9 triunfos de Villarreal, 5 de Elche y 8 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/03/2026
|Villarreal vs. Elche
|2-1
|Primera División
|03/01/2026
|Elche vs. Villarreal
|1-3
|Primera División
|04/02/2023
|Elche vs. Villarreal
|3-1
|Primera División
|04/09/2022
|Villarreal vs. Elche
|4-0
|Primera División
|16/01/2022
|Elche vs. Villarreal
|1-0
|Primera División
|22/09/2021
|Villarreal vs. Elche
|4-1
|Primera División
|06/02/2021
|Elche vs. Villarreal
|2-2
|Primera División
|06/12/2020
|Villarreal vs. Elche
|0-0
|Primera División
|10/05/2015
|Villarreal vs. Elche
|1-0
|Primera División
|03/01/2015
|Elche vs. Villarreal
|2-2
|Primera División
Horario del partido
- Perú: 09:15 hs
Por dónde ver el partido
- Perú: ESPN2, Disney+ Premium
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: ESPN2, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN2, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 07:00 hs
- Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 11:30 hs
- Valencia vs. Athletic Bilbao — sábado 17 de octubre, 14:00 hs
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 07:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 09:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 11:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 14:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 14:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Elche se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Villarreal suma 8 puntos en el torneo.
- Elche suma 6 puntos en el torneo.