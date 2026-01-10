Fue el ’10’ de Alianza Lima y ahora suena para reforzar a club gigante de Sudamérica: “Es una opción real”

Si bien Alianza Lima se mantiene en pretemporada y enfocado en el debut en la Serie Río de la Plata 2026, en donde por cierto podrás seguir todos los partidos de los blanquiazules a través de ‘Disney+‘, hay jugadores relacionados al equipo que generan tendencia a nivel sudamericano frente a la posibilidad de que puedan vestir una camiseta histórica, tal y como sería la de Peñarol.

En esta oportunidad estamos hablando específicamente de Sebastián Rodríguez, volante uruguayo de 33 años que durante temporada 2024 supo jugar en Alianza Lima y podríamos decir que dejó un buen recuerdo en los hinchas victorianos. Ahora, luego de quedar desvinculado de Universidad de Chile, su nombre suena con fuerza para reforzar a Peñarol.

“No es solo un rumor: Sebastián Rodríguez es una opción real que se maneja en Peñarol. El volante quedó libre de Universidad de Chile y ve con buenos ojos regresar al ‘Carbonero'”; fue la más reciente información que compartió el reconocido portal ‘Fútbol A Primera Vista‘ y con lo cual podemos entender que el popular ‘Bigote’ pueda jugar un un club gigante de Sudamérica.

Sebastián Rodríguez no jugará frente a Universitario en ‘La Noche Crema 2026’

Recordemos que Sebastián Rodríguez fue parte de Universidad de Chile desde mediados de la temporada 2025 y sorpresivamente hace algunos días se confirmó que llegó a un acuerdo de rescisión con la directiva para ahora mismo ser agente libre. Por otro lado, el equipo sureño es el invitado de Universitario de Deportes para la denominada ‘Noche Crema 2026‘ del próximo 24 de enero..

Es de esta manera que el volante uruguayo no podrá enfrentar a los merengues y por ende su regreso a Perú tampoco será posible. Sabiendo de su pasado en Alianza Lima, hubiera sido un condimento especial e interesante para los hinchas verlo jugar en el Estadio Monumental. Ya no podrá ser y solo quedará esperar en qué equipo finalmente termina jugando en la presente temporada.

¿Cuál es la cotización de Sebastián Rodríguez en el mercado internacional?

Según el portal especializado ‘Transfermarkt‘, podemos ver que Sebastián Rodríguez tiene una cotización internacional de 500 mil euros, lo que en soles daría un promedio cercano a los 2 millones. Con 33 años y un recuerdo importante en la Liga 1, cualquiera podría pensar que alguna oportunidad de volver sería posible. Por ahora no hay informaciones al respecto, así que solo quedará esperar si es que toma la opción de llegar a Peñarol.

