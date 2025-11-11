El renovado once que prepara Manuel Barreto para el Perú vs. Rusia desde San Petersburgo

La Selección Peruana sigue su preparación con un equipo renovado, buscando el tan ansiado cambio generacional. En este caso, Manuel Barreto tendrá un equipo nuevo que presentará frente a Rusia. Varios nombres cambian sobre lo que fue el duelo contra Chile que fue el debut del DT interino en este equipo nacional.

En este caso, Barreto vuelve a tener cambios pensando en el rival que tiene enfrente. Que no es nada sencillo de poder enfrentar, pues tiene jugadores que tienen un gran nivel. Así que será un reto bastante importante para la ‘Bicolor’, que busca volver a tener la esencia que tuvo hace unos años cuando se llegó justo al Mundial de Rusia 2018.

¿Cuál será el once de la Selección Peruana?

Hay que recordar que este partido viene siendo bastante accidentado para el plantel patrio. El cual no ha tenido la oportunidad de prepararse como se debe para enfrentar a Rusia. Llegaron con las justas al país europeo, así que no ha dado tiempo a que hagan un trabajo de preparación decente. Tan solo teniendo una sesión de entrenamiento que hace que se complique todo para este duelo.

Jugadores de la Selección Peruana (Foto: Selección Peruana).

Se espera que de igual forma, el cuadro patrio pueda dar la talla y dar pelea de principio a final. Más sabiendo que varios de estos jóvenes quieren ganarse el puesto en el conjunto patrio. Así que es una motivación extra que tiene cada uno para lograr hacer un gran partido.

Con respecto al once que usará la Selección Peruana, se esperaría que fuese el siguiente: Pedro Gallese; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, Piero Quispe; Kevin Quevedo, Kenji Cabrera, Álex Valera.

Las caras nuevas de la Selección Peruana

Por otro lado, este partido podría significar la oportunidad de ver por primera vez en acción a Fabio Gruber. El central alemán consiguió sus papeles a tiempo y ahora le toca demostrar en la cancha. Hay mucha expectativa por como puede llegar a jugar, pues es uno de los mejores de su equipo el Núremberg, en donde es titular indiscutible.

Pero no es el único que podría debutar, tenemos a Adrián Ugarriza en el ataque. El delantero es llamado por primera vez a un equipo mayor, su gran presente en Israel lo llevó a tener esta oportunidad de oro. Así que quedará en él poder demostrar que está capacitado para ser un referente en el ataque nacional.

Datos Claves

El DT interino Manuel Barreto presentará un equipo renovado de Perú en el duelo contra Rusia.

El once titular que se espera para Perú sería: Gallese; Lazo, Araujo, Garcés, López; Noriega, Concha, Quispe; Quevedo, Cabrera, Valera.

