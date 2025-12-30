Es tendencia:
Al Ettifaq vs. Al Nassr (0-0) con Cristiano Ronaldo EN VIVO y GRATIS por la Saudi Pro League 2025-26

Último partido del año para Cristiano Ronaldo con Al Nassr. Juega por la Saudi Pro League 2025-26 en casa de Al Ettifaq.

Por Hugo Avalos

© Composición Bolavip - GeminiCristiano Ronaldo dice presente en el último partido de la temporada para Al Nassr ante Al Ettifaq.

Al Nassr visita a Al Ettifaq en el Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd este martes 30 de diciembre por la fecha 12 de la Saudi Pro League 2025-26. Cristiano Ronaldo disputa el último partido de este año donde espera seguir con su racha goleadora y continuar por la senda del triunfo con su equipo. El duelo comienza a las 12:30 horas (Lima) y puede seguir el minuto a minuto a través de Bolavip Perú.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

Ya juegan Al Ettifaq vs. Al Nassr por la fecha 12 de la Saudi Pro League 2025-26.

SALEN LOS EQUIPOS AL CAMPO

Al Ettifaq y Al Nassr ya están en el campo de juego para el inicio del partido.

¿A CUÁNTOS GOLES ESTÁ CRISTIANO RONALDO DE LOS 1000?

Cristiano Ronaldo, tras su último partido, llegó a los 956 goles. Por lo tanto, le faltan 44 para llegar a los 1.000. Actualmente, es el máximo goleador de la Saudi Pro League 2025-26 con 12 anotaciones.

ÁRBITRO PARA AL ETTIFAQ VS. AL NASSR

Shukri Al Hanfoush es el árbitro para el partido Al Ettifaq vs. Al Nassr. En tanto, Mamdouh Al Shahdan está en el VAR.

CRISTIANO RECIBE NUEVO PREMIO AL GOL DE LA SEMANA

Por su gol de taco ante Al Okhdood, Cristiano Ronaldo fue premiado con el gol de la semana. Recibió su premio durante el calentamiento.

CALENTAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Al Nassr y Al Ettifaq ya están en el campo de juego del Estadio Príncipe Mohamed bin Fahd para el calentamiento previo al partido.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL ETTIFAQ

Saad Al Shehri mete cambios en Al Ettifaq para enfrentar a Al Nassr. La alineación titular tiene a Marek Rodák; Madallah Al Olayan, Abdullah Khateeb, Jack Hendry, Abdulbasit Hindi, Francisco Calvo; Faris Al Ghamdi, Ondrej Duda, Álvaro Medrán, Georginio Wijnaldum; y Moussa Dembélé.

En el banco de suplentes estarán Abdulbasit Hawsawi, Abdullah Madu, Meshal Al Sibyani, Radhi Al Otaibi, Ali Mukhtar, Majed Dawran, Ziyad Al Ghamdi, Khalid Al Ghannam y Mohau Nkoka.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE AL NASSR

Jorge Jesús confirma un cambio con respecto a la alineación titular que le ganó a Al Okhdood en la última fecha de la Saudi Pro League 2025-26. Así, Al Nassr va con Nawaf Al Aqidi; Sultan Al Ghanam, Abdulelah Al Amri, Íñigo Martínez, Saad Al Nasser; Marcelo Brozovic, Angelo; Wesley, Joao Félix, Kingsley Coman; y Cristiano Ronaldo.

En el banco de suplentes estarán Bento; Nawaf Boushal, Salem Al Najdi, Abdullah Al Khaibari, Ali Al Hassan, Abdulrahman Ghareeb, Ayman Yaya, Haroune Camara y Mohammed Marran.

AL NASSR QUIERE SEGUIR CON SU INVICTO DE VICTORIAS

Al Nassr buscará su triunfo número 11 en esta temporada en la Saudi Pro League para seguir como líder absoluto. Visita a Al Ettifaq, actual octavo de la liga. A su vez, Cristiano Ronaldo quiere seguir como máximo goleador del torneo.

