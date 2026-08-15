Por qué no juega Cristiano Ronaldo hoy para Al Nassr ante Al Fateh por la Saudi Pro League

Cristiano Ronaldo no está disponible para el debut de Al Nassr en la nueva temporada de la Saudi Pro League. Conoce el motivo de la decisión de Ange Postecoglou.

Cristiano Ronaldo no forma parte de la alineación titular del Al Nassr en el primer partido oficial de la temporada 2026/2027 de la Saudi Pro League. Ange Postecoglou, nuevo entrenador del conjunto de Riad, no lo incluyó en la lista de convocados para el partido ante Al Fateh por la primera jornada de la liga local.

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CR7 es la figura más importante de Al Nassr y su capitán. Sin embargo, para el debut en la temporada ante Al Fateh por la liga saudí, verá el partido desde una de las gradas del Al Awwal Park de Riad, estadio en donde su equipo hace de local. La decisión fue consensuada con el propio director técnico.

يـوم العـودة .. يـوم ظهـور #النصر 🤩

التاسعة مساءً ..

نلتقيكم في الاول بارك 💛#النصر_الفتح pic.twitter.com/ozsjB8pWaF — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 15, 2026

¿Por qué Cristiano Ronaldo no juega hoy en Al Nassr vs Al Fateh?

Cristiano Ronaldo no juega hoy para Al Nassr ante Al Fateh, ya que no está a disposición por decisión del director técnico Ange Postecoglou, según informó el diario Al Riyadiah. La medida tiene sentido si se tiene en cuenta que el portugués volvió hace pocos días de sus vacaciones.

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El regreso de CR7 a las prácticas con Al Nassr se dio recién el jueves 13 de agosto. ¿Por qué? Tuvo vacaciones extendidas luego de su participación en el Mundial 2026 con la Selección de Portugal. Además, en el medio, tuvo su casamiento con su pareja de hace varios años, Georgina Rodríguez.

Con este tiempo fuera de su equipo y su vuelta hace solo dos días, el entrenador decidió que siga entrenándose para ponerse a la par física de sus compañeros. No obstante, se espera que esto pueda ocurrir en los próximos días y esté presente en próximos partidos.

La alineación de Al Nassr para enfrentar a Al Fateh

Sin Cristiano Ronaldo, Ange Postecoglou decide poner los siguientes once titulares en Al Nassr:

Bento

Nawaf Boushal

Mohamed Simakan

Íñigo Martínez

Saad Al Nasser

Abdullah Al Khaibari

Ángelo

Kingsley Koman

João Félix

Sadio Mané

Abdullah Al Hamdan

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