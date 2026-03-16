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Fútbol Internacional

¡Sorpresa! Bolivia busca rival antes antes de jugar el repechaje al Mundial 2026

La delegación partió la madrugada de este lunes hacia la sede donde se disputará el repechaje mundialista.

Por Nicole Cueva

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Equipo titular de Bolivia de hoy ante Trinidad y Tobago.
© SportsCenter.Equipo titular de Bolivia de hoy ante Trinidad y Tobago.

El coordinador de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Pino, brindó detalles sobre la logística de la Selección de dicho país tras su llegada a la ciudad de Monterrey para disputar el tan ansiado repechaje mundialista.

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Previo al viaje, el directivo boliviano explicó que el plantel se mantendrá concentrado y seguirá un plan de trabajo definido en los días previos al encuentro.

Además, Pino señaló que la delegación permanecerá “un poco aislada” hasta el 23 de marzo. Luego se trasladará al centro de Monterrey, donde el hotel de concentración está ubicado a unos 15 o 16 minutos del estadio.

Bolivia tiene a 3 posibles rivales previo al repechaje

Además, explicó que se contempla trabajar con tres posibles equipos rivales durante la estadía para realizar prácticas de fútbol. No obstante, precisó que no serán amistosos oficiales, sino entrenamientos con equipos que actuarán como sparring.

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Serán prácticas de fútbol de dos o tres tiempos de 20 minutos, dependiendo de lo que disponga el cuerpo técnico”, detalló el coordinador de la Federación Boliviana de Fútbol.

Sin embargo, señaló que todavía se aguarda la confirmación del cuerpo técnico para saber si estas sesiones se realizarán, ya que la decisión dependerá de las necesidades del equipo en su planificación previa al partido.

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La delegación boliviana previo al amistoso ante Trinidad y Tobago. Foto: Fuad Landívar

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¿Cuándo juega Bolivia el repechaje por el Mundial 2026?

Bolivia disputará el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026 frente a Surinam el jueves 26 de marzo a las 19:00 horas de Perú en el estadio BBVA, ubicado en Monterrey.

El equipo que resulte ganador de este compromiso avanzará a la final del repechaje ante Irak el 31 de marzo, en busca del último cupo al importante certamen internacional.

DATOS CLAVES

  • Bolivia enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo a las 19:00 horas en Monterrey.
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  • El directivo Carlos Pino informó que la delegación permanecerá aislada hasta el 23 de marzo.
  • La selección ganadora jugará la final del repechaje contra Irak el próximo 31 de marzo.
Nicole Cueva
Nicole Cueva
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