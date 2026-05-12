Cristiano Ronaldo puede ganar dos títulos en un día: ¿Qué tiene que pasar para ser doble campeón con Al Nassr?

CR7 no pudo asegurar el título con Al Nassr tras el empate de Al Hilal. Puede ser campeón de la liga saudí y de la AFC Champions League Two a la vez el próximo sábado 16 de mayo.

Al Nassr empató 1-1 ante Al Hilal y no pudo consagrarse campeón de la Saudi Pro League. El gol en contra de Bento, tras un error compartido con Íñigo Martínez, evitó el triunfo y el festejo del equipo de Cristiano Ronaldo y compañía. La buena noticia es que todavía tiene chances de consagrarse, incluso sin jugar. Y podría hacerlo el sábado 16 de mayo coincidiendo con la definición de la AFC Champions League Two.

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Cristiano Ronaldo, así, podría ganar dos títulos el mismo día. El sábado será un día decisivo donde jugará la final de la AFC Champions League Two ante el Gamba Osaka de Japón. Mientras dispute este partido, se definirá el encuentro entre Al Hilal y NEOM SC, donde un buen resultado lo podría consagrar.

¿Qué tiene que pasar para que Cristiano Ronaldo gane dos títulos en un día con Al Nassr?

Los dos títulos en un mismo día para Cristiano Ronaldo podrían darle un cierre ideal a su temporada y llegar de la mejor manera al Mundial 2026. Para ello, deben ganar su partido y esperar un mal resultado de Al Hilal.

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Al Hilal amargó a Al Nassr, pero está obligado a ganar su próximo partido (Getty Images).

Primero, el conjunto azul de Riad, dirigido por Simone Inzaghi, jugará ante NEOM SC por la fecha 33 de la Saudi Pro League. Al Nassr ya adelantó ese partido (le ganó 4-2 a Al Shabab), por lo que no jugará en dicha jornada. Si el Hilal pierde o empata, CR7 festejará el título de la Saudi Pro League.

Al Hilal, tras su empate ante Al Nassr, sigue quedando a cinco puntos de ventaja. Con el empate, quedaría a cuatro unidades, mientras que sólo restaría la última fecha del torneo. Por eso, el festejo ya sería para el ‘Bicho’ y sus compañeros.

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De todas maneras, no podrán festejar de inmediato, ya que estarán con la cabeza puesta en la final de la AFC Champions League Two. El duelo ante Gamba Osaka será por el título del segundo torneo más importante del continente asiático. Será a partido único y en su propia casa, por lo que podría festejar por partida doble y con su público.

Así quedó la tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Al Nassr 83 33 27 2 4 +60 2 Al Hilal 78 32 23 9 0 +55 3 Al Ahli 75 32 23 6 3 +40 4 Al Qadisiya 71 32 21 8 3 +43 5 Al Taawoun 52 32 15 7 10 +15 6 Al Ittihad 52 31 15 7 9 +10 7 Al Ettifaq 49 32 14 7 11 -2 8 NEOM 44 32 12 8 12 -3 9 Al Hazem 39 32 10 9 13 -19 10 Al Fayha 38 32 10 8 14 -9 11 Al Khaleej 37 32 10 7 15 -3 12 Al Fateh 33 32 8 9 15 -16 13 Al Shabab 32 32 7 11 14 -13 14 Al Kholood 32 32 9 5 18 -19 15 Damac 26 32 5 11 16 -23 16 Al Riyadh 26 32 6 8 18 -29 17 Al Okhdood 17 32 4 5 23 -44 18 Al Najma 13 32 2 7 23 -43

¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Gamba Osaka con Cristiano Ronaldo?

Al Nassr vs. Gamba Osaka se juega este sábado 16 de mayo desde las 12:45 horas en el Alawwal Park de Riad por la final de la AFC Champions League Two. El partido se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

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