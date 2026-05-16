Cristiano Ronaldo puede ganar dos títulos con Al Nassr este mismo sábado: ¿Qué necesita para ser doble campeón?

CR7 podría vivir uno de sus mejores días en Arabia Saudita. Puede ser campeón de la Saudi Pro League y de la AFC Champions League Two. ¿Cómo podrá lograrlo?

Cristiano Ronaldo puede ser doble campeón este sábado 16 de mayo. Es que Al Nassr juega la final de la AFC Champions League Two en duelo único ante Gamba Osaka. En tanto, un poco antes, estará atento al partido de Al Hilal ante NEOM SC por la Saudi Pro League 2025/2026, ya que un mal resultado del conjunto azul de Riad, le dará el título al ‘Bicho’.

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Así, CR7 depende de sí mismo para un título, el de la AFC Champions League Two, segunda competencia más importante del continente asiático. Mientras que para el de la Saudi Pro League necesita que NEOM SC dé el batacazo ante el Al Hilal en el partido correspondiente a la fecha 33.

For Nassr. For glory. Finish the story 💛🏆 pic.twitter.com/6GNXQ6ni6w — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 16, 2026

¿Qué necesita Cristiano Ronaldo para ganar dos títulos este sábado?

Los dos títulos en un mismo día para Cristiano Ronaldo podrían darle un cierre ideal a su temporada y llegar de la mejor manera al Mundial 2026. Para ello, deben ganar su partido y esperar un mal resultado de Al Hilal.

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Primero, desde las 11:05 horas de Lima, Perú, el conjunto azul de Riad, dirigido por Simone Inzaghi, jugará ante NEOM SC por la fecha 33 de la Saudi Pro League. Al Nassr ya adelantó ese partido (le ganó 4-2 a Al Shabab), por lo que no jugará en dicha jornada. Si el Hilal pierde o empata, CR7 festejará el título de la Saudi Pro League.

Al Hilal, tras empatar ante Al Nassr el pasado martes 12 de mayo, sigue quedando a cinco puntos del primer lugar. Con el empate, quedaría a cuatro unidades, mientras que sólo restaría la última fecha del torneo. Por eso, el festejo ya sería para el ‘Bicho’ y sus compañeros.

De todas maneras, el equipo dirigido por Jorge Jesús no podrá festejar de inmediato, ya que estarán con la cabeza puesta en la final de la AFC Champions League Two. El duelo ante Gamba Osaka, este sábado desde las 12:45 horas de Lima, Perú, será por el título. Será a partido único y en su propia casa, por lo que podría festejar por partida doble y con su público.

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Así va la tabla de posiciones EN VIVO de la Saudi Pro League 2025/2026

¿Dónde ver EN VIVO Al Nassr vs. Gamba Osaka con Cristiano Ronaldo?

Al Nassr vs. Gamba Osaka se juega este sábado 16 de mayo desde las 12:45 horas en el Alawwal Park de Riad por la final de la AFC Champions League Two. El partido se podrá ver en vivo por la plataforma Disney+ Premium para Sudamérica, Centroamérica, Caribe y México.

Datos claves

Cristiano Ronaldo disputará la final contra Gamba Osaka el sábado 16 de mayo .

disputará la final contra el sábado . Al Hilal debe empatar o perder ante NEOM SC para que Al Nassr gane.

debe empatar o perder ante para que Al Nassr gane. Disney+ Premium transmitirá la final a las 12:45 horas desde el Alawwal Park.