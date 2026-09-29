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Liga de Naciones

Alineaciones de Bulgaria y Estonia por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Bulgaria y Estonia se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Bulgaria vs. Estonia, Liga de Naciones
Bulgaria vs. Estonia, Liga de Naciones

Se viene Bulgaria vs. Estonia este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Cómo llegan Bulgaria y Estonia

Bulgaria viene de caer 1-2 ante Luxemburgo.

Estonia viene de empatar 1-1 con Islandia.

Las alineaciones de Bulgaria y Estonia

Bulgaria (4-3-3): Daniel Naumov, Dimitar Velkovski, Kristian Dimitrov, Ivan Turitsov, Stefan Velkov, Ilia Gruev, Kristiyan Stoyanov, Borislav Tsonev, Zdravko Dimitrov, Lukas Petkov, Marin Petkov. DT: Aleksandar Dimitrov.

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Estonia (5-4-1): Karl Hein, Michael Schjonning-Larsen, Karol Mets, Maksim Paskotši, Erko Tougjas, Robi Saarma, Markus Poom, Mattias Käit, Markus Soomets, Patrik Kristal, Karel Mustmaa. DT: Jürgen Henn.

Suplentes de Bulgaria: Georgi Rusev, Asen Chandarov, Emil Tsenov, Yoan Stoyanov, Petko Panayotov, Andrian Kraev, Stanislav Ivanov, Dimitar Mitov, Martin Minchev, Kristiyan Balov, Aleks Bozhev, Hristiyan Petrov.

Suplentes de Estonia: Mihkel Ainsalu, Kevor Palumets, Maerten Kuusk, Rasmus Peetson, Matvei Igonen, Joseph Saliste, Joonas Tamm, Martin Miller, Mattias Maennilaan, Karl Andre Vallner, Frank Liivak.

La previa de Bulgaria y Estonia: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 29 de septiembre
  • Hora: 13:45 (hora de Perú)
  • Historial: 2 cruces — Bulgaria ganó 1, Estonia ganó 0 y empataron 1
  • Último antecedente: 06/09/2003: Bulgaria 2-0 Estonia
  • Próximo partido de Bulgaria: vs. Islandia, sábado 3 de octubre
  • Próximo partido de Estonia: vs. Luxemburgo, sábado 3 de octubre
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