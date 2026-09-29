Alineaciones de Eslovaquia y Kazajistán por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene Eslovaquia vs. Kazajistán este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Eslovaquia y Kazajistán
Eslovaquia viene de ganarle 2-0 a Moldavia.
Kazajistán viene de empatar 1-1 con Islas Feroe.
Las alineaciones de Eslovaquia y Kazajistán
Eslovaquia (4-3-3): Martin Dúbravka, Dávid Hancko, Adam Obert, Milan Škriniar, Martin Valjent, Ondrej Duda, Stanislav Lobotka, Tomáš Suslov, Lukáš Haraslín, David Strelec, Leo Sauer.
Kazajistán (3-5-1-1): Stas Pokatilov, Nuraly Alip, Temirlan Erlanov, Arsen Ashirbek, Zhasulan Amir, Islambek Kuat, Dinmukhamed Karaman, Nauryzbek Zhagorov, Stanislav Basmanov, Ismail Bekbolat, Ramazan Karimov. DT: John van 't Schip.
Suplentes de Eslovaquia: Adrián Kaprálik, Ivan Schranz, Dominik Greif, Michal Faško, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Peter Pokorný, Róbert Boženík, Erik Prekop, Tomáš Rigo, Dávid Ďuriš, Dominik Takáč, Ivan Mesík, Jakub Surovčík.
Suplentes de Kazajistán: Galymzhan Kenzhebek, Artur Shushenachev, Bauyrzhan Islamkhan, Yan Vorogovskiy, Aleksandr Mrynskiy, Sergiy Malyi, Aleksandr Shirobokov, Bekkhan Shayzada, Erkin Tapalov, Aleksandr Zarutskiy, Ramazan Orazov, Elkhan Astanov, Georgiy Zhukov, Damir Kasabulat, Temirlan Anarbekov, Azamat Tuyakbayev.
La previa de Eslovaquia y Kazajistán: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Historial: 2 cruces — Eslovaquia ganó 0, Kazajistán ganó 2 y empataron 0
- Último antecedente: 13/06/2022: Kazajistán 2-1 Eslovaquia
- Próximo partido de Eslovaquia: vs. Islas Feroe, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Kazajistán: vs. Moldavia, viernes 2 de octubre