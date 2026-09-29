Alineaciones de Moldavia e Islas Feroe por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Se viene Moldavia vs. Islas Feroe este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Cómo llegan Moldavia e Islas Feroe
Moldavia viene de caer 0-2 ante Eslovaquia.
Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Kazajistán.
Las alineaciones de Moldavia e Islas Feroe
Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Oleg Reabciuk, Mihail Gherasimencov, Iurie Iovu, Danila Forov, Cătălin Cucoș, Victor Stînă, Vladyslav Baboglo, Vladimir Fratea, Petru Popescu, Dmitri Mandrîcenco. DT: Lilian Popescu.
Islas Feroe (3-4-3): Mattias Lamhauge, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Samuel Johansen Chukwudi, Géza Dávid Turi, Viljormur Davidsen, Jann Benjaminsen, Mattias Hellisdal, Hanus Soerensen, Aki Samuelsen, Adrian Justinussen. DT: Eyeun Klakstein.
Suplentes de Moldavia: Nicky Clescenco, Vadim Raţă, Emil Tîmbur, Mihail Ștefan, Cristian Dros, Serghei Țurcan, Ștefan Bodișteanu, Serafim Cojocari, Ovidiu David, Daniel Dumbrăvanu, Andriy Kozhukhar, Sergiu Perciun.
Suplentes de Islas Feroe: Petur Knudsen, Joannes Bjartalid, Martin Agnarsson, Odmar Faeroe, Joannes Kalsoe Danielsen, Emil Joensen, Heini Vatnsdal, Asi Dam, Bardur a Reynatroed, Aron Benjaminsen.
La previa de Moldavia e Islas Feroe: todo lo que hay que saber
- Día: martes 29 de septiembre
- Hora: 13:45 (hora de Perú)
- Próximo partido de Moldavia: vs. Kazajistán, viernes 2 de octubre
- Próximo partido de Islas Feroe: vs. Eslovaquia, viernes 2 de octubre