Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Alineaciones de Moldavia e Islas Feroe por la Liga de Naciones: formaciones confirmadas

Moldavia e Islas Feroe se enfrentan este martes 29 de septiembre por la Liga de Naciones. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Moldova vs. Faroe Islands, Liga de Naciones
Moldova vs. Faroe Islands, Liga de Naciones

Se viene Moldavia vs. Islas Feroe este martes 29 de septiembre desde las 13:45 hora de Perú por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Cómo llegan Moldavia e Islas Feroe

Moldavia viene de caer 0-2 ante Eslovaquia.

Islas Feroe viene de empatar 1-1 con Kazajistán.

Las alineaciones de Moldavia e Islas Feroe

Moldavia (5-3-2): Dumitru Celeadnic, Oleg Reabciuk, Mihail Gherasimencov, Iurie Iovu, Danila Forov, Cătălin Cucoș, Victor Stînă, Vladyslav Baboglo, Vladimir Fratea, Petru Popescu, Dmitri Mandrîcenco. DT: Lilian Popescu.

+ Seguinos en

Islas Feroe (3-4-3): Mattias Lamhauge, Andrias Edmundsson, Gunnar Vatnhamar, Samuel Johansen Chukwudi, Géza Dávid Turi, Viljormur Davidsen, Jann Benjaminsen, Mattias Hellisdal, Hanus Soerensen, Aki Samuelsen, Adrian Justinussen. DT: Eyeun Klakstein.

Suplentes de Moldavia: Nicky Clescenco, Vadim Raţă, Emil Tîmbur, Mihail Ștefan, Cristian Dros, Serghei Țurcan, Ștefan Bodișteanu, Serafim Cojocari, Ovidiu David, Daniel Dumbrăvanu, Andriy Kozhukhar, Sergiu Perciun.

Suplentes de Islas Feroe: Petur Knudsen, Joannes Bjartalid, Martin Agnarsson, Odmar Faeroe, Joannes Kalsoe Danielsen, Emil Joensen, Heini Vatnsdal, Asi Dam, Bardur a Reynatroed, Aron Benjaminsen.

La previa de Moldavia e Islas Feroe: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 29 de septiembre
  • Hora: 13:45 (hora de Perú)
  • Próximo partido de Moldavia: vs. Kazajistán, viernes 2 de octubre
  • Próximo partido de Islas Feroe: vs. Eslovaquia, viernes 2 de octubre
Bolavip Perù
Bolavip Perù
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones