Balón de Oro 2025 EN VIVO: transmisión vía Claro Sports desde el Teatro del Chatelet de París￼

12:30hs Canal TV del Balón de Oro 2025

La gala anual del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, donde se reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada a nivel mundial.

La gala del Balón de Oro 2025 podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports en TV y Pluto TV, mientras que también se podrá ver en exclusiva por clarosports.com y el canal de YouTube de Claro Sports.