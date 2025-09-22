Es tendencia:
Balón de Oro 2025 EN VIVO: transmisión vía Claro Sports desde el Teatro del Chatelet de París￼

Ousmane Dembélé y Lamine Yamal se perfilan como los principales candidatos a llevarse el reconocimiento en esta edición.

Luis Enrique gana el trofeo Johan Cruyff

El campeón de la Champions League no está presente, ya que se encuentra dirigiendo a su equipo, el PSG, ante el Olympique Marsella.

Tweet placeholder
Sarina Wiegman gana el premio Johan Cruyff

La entrenadora de la Selección Inglesa gana el premio a la mejor entrenadora.

Tweet placeholder

Fabio Capello sale para escoger al mejor entrenador y entrenadora

El exfutbolista y exentrenador italiano será el encargado de entregar el premio Trofeo Johan Cruyff.

Vicky López es la mejor futbolista joven

La futbolista viste los colores del Barcelona. Dos premios de dos para los 'culés' hasta el momento.

Tweet placeholder

¡Lamine Yamal, ganador del Premio Kopa!

El futbolista del Barcelona se lleva el primer premio de la noche en París.

Tweet placeholder
Los maestros de ceremonias en 2025

La 69° edición de la ceremonia del Balón de Oro será presentada por Ruud Gullit, leyenda del fútbol neerlandés y antiguo ganador del premio, junto con la periodista británica Kate Scott.

¡Inició la premiación en París!

El importante evento empezó con la presentación de una cantante francesa. Todos muy ansiosos por conocer a los próximos en recibir los diferentes premios.

El saludo entre Dembélé y Lamine Yamal

Abrazo Lamine Dembele 2.jpg
Abrazo Lamine Dembele.jpg

Ousmane Dembélé, uno de los candidatos a ganar el Balón de Oro 2025

Tweet placeholder

Los nominados del PSG listos para el inicio de la premiación

Tweet placeholder
¡Llegó Lamine Yamal!

Tweet placeholder

Recordemos a los ganadores del Balón de Oro 2024

Tweet placeholder

Los nominados del Arsenal ya están en París

Tweet placeholder

¡Solo falta una hora para el inicio del Balón de Oro 2025!

Image

Llegada de algunos jugadores del Liverpool

Tweet placeholder
Así lucen las inmediaciones del Théâtre du Châtelet de París

Tweet placeholder

¡Nos vamos acercando a los primeros puestos!

11. Pedri

12. Khvicha Kvaratskhelia

13. Harry Kane

14. Désiré Doué

15. Viktor Gyökeres

Image

Ranking del 16 al 20

16. Vinicius Jr.

17. Robert Lewandowski

18. Scott McTominay

19. Joao Neves

20. Lautaro Martinez

Image

Así quedaron los puestos del 21 al 25

21. Serhou Guirassy

22. Alexis Mac Allister

23. Jude Bellingham

24. Fabian Ruiz

25. Denzel Dumfries

Image

¡ATENCIÓN! Se va conociendo el ranking del Balón de Oro 2025

Tweet placeholder
CLUB FEMENINO DEL AÑO

  • Arsenal (Inglaterra).
  • Barcelona (España).
  • Chelsea (Inglaterra).
  • Lyon (Francia).
  • Orlando Pride (Estados Unidos).

CLUB MASCULINO DEL AÑO

  • Barcelona (España).
  • Botafogo (Brasil).
  • Chelsea (Inglaterra).
  • Liverpool (Inglaterra).
  • París Saint Germain (Francia).

MEJOR ENTRENADOR FEMENINO

  • Sonia Bompastor (Chelsea, Inglaterra).
  • Arthur Elias (selección de Brasil).
  • Justine Madugu (selección de Nigeria).
  • Renée Slegers (Arsenal, Inglaterra).
  • Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).

PREMIO JOHAN CRUYFF

  • Antonio Conte (Nápoli, Italia).
  • Luis Enrique (París Saint Germain, Francia).
  • Hansi Flick (Barcelona, España).
  • Enzo Maresca (Chelsea, Inglaterra).
  • Arne Slot (Liverpool, Inglaterra).

MEJOR JUGADORA SUB 21

  • Michelle Agyemang (Arsenal, Inglaterra).
  • Linda Caicedo (Real Madrid, España).
  • Wieke Kaptein (Chelsea).
  • Vicky López (Barcelona).
  • Claudia Martínez Ovando (Olimpia, Paraguay).
PREMIO KOPA

  • Ayyoub Bouaddi (Lille, Francia).
  • Pau Cubarsi (Barcelona, España).
  • Désiré Doué (PSG, Francia).
  • Estevao (Palmeiras, Brasil).
  • Dean Huijsen (Real Madrid, España).
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal, Inglaterra).
  • Rodrigo Mora (Porto, Portugal).
  • Joao Neves (PSG, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).
  • Kenan Yildiz (Juventus, Italia).

MEJOR ARQUERA

  • Anna-Katrin Berger (Gotham FC, Estados Unidos).
  • Catalina Coll (Barcelona, España).
  • Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
  • Chiamaka Nnadozie (Brighton, Inglaterra).
  • Daphne van Domselaar (Arsenal, Inglaterra).

PREMIO LEV YASHIN

  • Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra).
  • Alisson Becker (Liverpool, Inglaterra).
  • Yassine Bounou (Al Hilal, Arabia Saudita).
  • Lucas Chevalier (Lille, Francia).
  • Thibaut Courtois (Real Madrid, España).
  • Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain, Francia).
  • Jan Oblak (Atlético de Madrid, España).
  • David Raya (Arsenal, Inglaterra).
  • Matz Sels (Nottingham Forest, Inglaterra).
  • Yann Sommer (Inter, Italia).

BALÓN DE ORO FEMENINO

  • Alexia Putellas (Barcelona, España).
  • Sandy Baltimore (Chelsea, Inglaterra).
  • Barbara Banda (Orlando Pride, Estados Unidos).
  • Aitana Bonmatí (Barcelona, España).
  • Lucy Bronze (Chelsea, Inglaterra).
  • Klara Bühl (Bayern Múnich, Alemania).
  • Mariona Caldentey (Arsenal, Inglaterra).
  • Sofía Cantore (Juventus, Italia).
  • Steph Catley (Arsenal, Inglaterra).
  • Temwa Chawinga (CK Current, Estados Unidos).
  • Melchie Dumornay (Lyon, Francia).
  • Emily Fox (Arsenal, Inglaterra).
  • Cristiana Girelli (Juventus, Italia).
  • Esther González (Gotham FC, Estados Unidos).
  • Caroline Grahan Hansen (Barcelona, España).
  • Hannah Hampton (Chelsea, Inglaterra).
  • Pernille Harder (Bayern Múnich, Alemania).
  • Patri Guijarro (Barcelona, España).
  • Amanda Gutierres (Palmeiras, Brasil).
  • Lindsey Heaps (Lyon, Francia).
  • Chloe Kelly (Arsenal, Inglaterra).
  • Frida Leonhardsen-Maanum (Arsenal, Inglaterra).
  • Marta (Orlando Pride, Estados Unidos).
  • Clara Mateo (París FC, Francia).
  • Ewa Pajor (Barcelona, España).
  • Claudia Pina (Barcelona, España).
  • Alessia Russo (Arsenal, Inglaterra).
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea, Inglaterra).
  • Caroline Weir (Real Madrid, España).
  • Leah Williamson (Arsenal, Inglaterra).

BALÓN DE ORO MASCULINO

  • Kylian Mbappé (Real Madrid, España).
  • Alexis MacAllister (Liverpool, Inglaterra).
  • Lautaro Martínez (Inter, Italia).
  • Joao Neves (PSG, Francia).
  • Nuno Mendes (PSG, Francia).
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Francia).
  • Ousmane Dembélé (PSG, Francia).
  • Michael Olise (Bayern Múnich, Alemania).
  • Cole Palmer (Chelsea, Inglaterra).
  • Pedri (Barcelona, España).
  • Scott McTominay (Nápoli, Italia).
  • Robert Lewandowski (Barcelona, España).
  • Harry Kane (Bayern Múnich, Alemania).
  • Achraf Hakimi (PSG, Francia).
  • Viktor Gyökeres (Arsenal, Inglaterra).
  • Erling Haaland (Manchester City, Inglaterra).
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund, Alemania).
  • Denzel Dumfries (Inter, Italia).
  • Désiré Doué (PSG, Francia).
  • Jude Bellingham (Real Madrid, España).
  • Gianluigi Donnarumma (PSG, Francia).
  • Lamine Yamal (Barcelona, España).
  • Vitinha (PSG, Francia).
  • Florian Wirtz (Liverpool, Inglaterra).
  • Mohamed Salah (Liverpool, Inglaterra).
  • Vinicius Jr. (Real Madrid, España).
  • Virgil Van Dijk (Liverpool, Inglaterra).
  • Fabián Ruiz (PSG, Francia).
  • Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).
  • Raphinha (Barcelona, España).
Canal TV del Balón de Oro 2025

La gala anual del Balón de Oro se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París, Francia, donde se reconocerá a los mejores futbolistas de la temporada a nivel mundial.

La gala del Balón de Oro 2025 podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports en TV y Pluto TV, mientras que también se podrá ver en exclusiva por clarosports.com y el canal de YouTube de Claro Sports.

¿A qué hora inicia el Balón de Oro 2025?

Estos son los horarios alrededor del mundo para disfrutar del evento donde se entregará el Balón de Oro 2025:

  • Perú, Ecuador, Colombia y Panamá: 02:00 PM.
  • Bolivia, Venezuela, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos (ET): 03:00 PM.
  • Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay: 04:00 PM.
  • Estados Unidos (PT): 12:00 PM.
  • México, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala: 01:00 PM.
  • España, Alemania, Francia e Italia: 09:00 PM.
  • Portugal y Reino Unido: 08:00 PM.
  • Corea del Sur/Japón: 04:00 AM.
  • China: 03:00 AM.

¡Bienvenidos a la cobertura del Balón de Oro 2025!

Aquí podrán seguir el minuto a minuto del evento internacional, el cual tendrá como protagonistas a diferentes futbolistas que han logrado sobresalir en sus respectivos clubes/selecciones.

Por Nicole Cueva

Balón de Oro 2025 EN VIVO: transmisión vía Claro Sports desde el Teatro del Chatelet de París

Tras consagrarse campeón de la Champions LeagueOusmane Dembélé, figura del PSG, parte como uno de los grandes favoritos para quedarse con su primer Balón de Oro en la categoría masculina.

Cabe resaltar que, el jugador francés supera en las preferencias a sus compañeros Vitinha Nuno Mendes, así como también al joven talento del BarcelonaLamine Yamal.

¿Qué futbolistas peruanos fueron nominados al Balón de Oro a lo largo de toda la historia?

¿Qué futbolistas peruanos fueron nominados al Balón de Oro a lo largo de toda la historia?

Este es el ganador del Balón de Oro 2025: se filtra el resultado de la votación entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

Este es el ganador del Balón de Oro 2025: se filtra el resultado de la votación entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

Nicole Cueva
