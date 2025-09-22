Balón de Oro 2025 EN VIVO: transmisión vía Claro Sports desde el Teatro del Chatelet de París￼

Tras consagrarse campeón de la Champions League, Ousmane Dembélé, figura del PSG, parte como uno de los grandes favoritos para quedarse con su primer Balón de Oro en la categoría masculina.
Cabe resaltar que, el jugador francés supera en las preferencias a sus compañeros Vitinha y Nuno Mendes, así como también al joven talento del Barcelona, Lamine Yamal.
¿Qué futbolistas peruanos fueron nominados al Balón de Oro a lo largo de toda la historia?
Este es el ganador del Balón de Oro 2025: se filtra el resultado de la votación entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé