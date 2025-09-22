Este es el ganador del Balón de Oro 2025: se filtra el resultado de la votación entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé

La expectativa en torno al Balón de Oro 2025 ha alcanzado un punto álgido, impulsada por una serie de filtraciones en redes sociales que sugieren un desenlace particularmente controvertido. Según estas informaciones plagadas en el internet, Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, se perfilaría como el ganador con 805 puntos, en lo que sería una votación extremadamente ajustada, apenas superando a su antiguo compañero de equipo, Ousmane Dembélé, ahora en el Paris Saint-Germain, quien obtendría 800 puntos.

¿Lamine Yamal ganó el balón de oro?

La cercanía en el marcador subrayaría la reñida competencia y la disparidad de opiniones entre los votantes. Vitinha, otro jugador clave del PSG, se situaría en el tercer puesto, completando un podio de alto calibre. De confirmarse estas filtraciones, el Balón de Oro de este año pasaría a la historia como uno de los más polémicos y debatidos. Lamine Yamal ha tenido una temporada sencillamente brillante con el Barça, liderando al equipo a un triplete doméstico con la conquista de La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

Su impacto no solo se mide en títulos, sino también en estadísticas individuales impresionantes: 21 goles y 22 asistencias, números extraordinarios para un jugador de su edad. A esto se suma el prestigioso Trofeo Kopa que recibió el año pasado, lo que lo consolida como una figura indiscutible en el panorama futbolístico y el mejor jugador joven del momento. Su habilidad para desequilibrar partidos, su visión de juego y su capacidad goleadora lo han convertido en el foco de atención, generando una inmensa expectación sobre su futuro.

Ousmane Dembélé hizo un gran año

Sin embargo, la candidatura de Ousmane Dembélé no es menos imponente y cuenta con sólidos argumentos. El extremo francés ha sido fundamental para el Paris Saint-Germain en una temporada histórica en la que el club parisino logró un póker de títulos: la Ligue 1, la Copa de Francia, la Champions League y la Supercopa de Francia. Sus números, con 35 goles y 16 asistencias, son un testimonio de su impacto ofensivo y su importancia en los logros colectivos del PSG.

Para muchos, especialmente aquellos que priorizan los éxitos a nivel de equipo, la balanza podría inclinarse a favor de Dembélé. La polarización es evidente: mientras que la prensa francesa, en su mayoría, apoya la candidatura de Dembélé, la prensa española defiende con vehemencia a Yamal, reflejando la intensidad de la disputa y los diferentes criterios de valoración. La verdad, y el veredicto final, se revelarán hoy, 22 de septiembre, en la esperada ceremonia oficial del Balón de Oro 2025.

¿A qué hora es la ceremonia del Balón de Oro 2025?

El evento tendrá lugar en el icónico Théâtre du Châtelet de París, un escenario que ha sido testigo de innumerables momentos históricos en el fútbol. La alfombra roja, donde desfilarán las grandes estrellas del fútbol mundial, dará inicio a las 19:00 horas local de París, anticipando el glamour y la emoción de la noche. La ceremonia principal, el momento cumbre en el que se anunciará al ganador, comenzará a las 21:00 horas (hora central europea). Para el público en América, la transmisión en vivo se ajustará a diferentes husos horarios: a las 13:00 horas en México, a las 14:00 horas en Perú y Colombia, y a las 16:00 horas en Argentina y Chile.